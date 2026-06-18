S1 REIT розкрила перелік орендарів ТЦ "S1 Plaza Позняки"

Інвестиційна компанія S1 REIT, яка спеціалізується на залученні роздрібного інвестиційного капіталу за моделлю REIT, оголосила перелік орендарів об’єкта, який є активом фонду "S1 Plaza Позняки".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, вже підписано попередні угоди про наміри з мережею піцерій Dominos, ресторанними мережами "Пузата Хата", Tbiliso, "Мама Манана", продуктовими мережами Roshen, Lviv croissants та "Бо Хліб", мережею стоматологічних клінік AstraDent, кав’ярнею Coffee Lover.

"S1 Plaza Позняки" – це не просто нова адреса на мапі Києва, це втілення стандартів якості Standard One, помножених на великий попит мешканців району. Ми не будуємо з нуля в порожнечі – ми розширюємо бізнес, який вже має репутацію та стабільні фінансові показники", – зазначає співвласник Standard One Олександр Овчаренко.

"S1 Plaza Позняки" є частиною мережі районних торгових центрів "Plaza", що налічує три діючі об’єкти: "S1 Plaza ВДНГ", "S1 Plaza Святошин" та S1 Plaza Terminal. Всі ці об’єкти побудовані в концепції ТЦ районного значення в найбільш трафікових локаціях безпосередньо біля станцій метро в Києві.

Девелопер проєкту Standard One розпочав будівництво четвертої локації мережі – S1 Plaza Позняки на Лівому березі столиці. В активах фонду "S1 Plaza Позняки" будуть комерційні площі торгового центру біля метро Позняки у Києві. Загальна площа об’єкта становить близько 5 тис кв. м, емісія нового фонду – 600 млн грн. Первинна інвестиція – 1000 грн, доінвестиція – лише 100 грн. Запланований прибуток "S1 Plaza Позняки" складає 10,4% річних у валюті. Виплати дивідендів інвесторам здійснюватимуться щомісяця, починаючи з червня 2026 року.

За словами CEO S1 REIT Ігоря Гіфеса, вже зараз майбутній ТЦ має понад 60% заповненості за 2,5 роки до відкриття. "Для нашого інвестора це означає лише одне: об’єкт стає прибутковим ще до моменту перерізання стрічки на вході", – каже Гіфес.

S1 REIT – інвестиційна компанія у складі S1 Group. Компанія працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об’єктів без прямого управління активами.

Доступними до інвестування є три фонди – "S1 ВДНГ", S1 Obolon та "S1 Plaza Позняки". Активами цих фондів є дохідна нерухомість на базі девелоперських проєктів від Standard One.