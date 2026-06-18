Інтерфакс-Україна
Економіка
15:52 18.06.2026

S1 REIT розкрила перелік орендарів ТЦ "S1 Plaza Позняки"

2 хв читати
S1 REIT розкрила перелік орендарів ТЦ "S1 Plaza Позняки"

Інвестиційна компанія S1 REIT, яка спеціалізується на залученні роздрібного інвестиційного капіталу за моделлю REIT, оголосила перелік орендарів об’єкта, який є активом фонду "S1 Plaza Позняки".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, вже підписано попередні угоди про наміри з мережею піцерій Dominos, ресторанними мережами "Пузата Хата", Tbiliso, "Мама Манана", продуктовими мережами Roshen, Lviv croissants та "Бо Хліб", мережею стоматологічних клінік AstraDent, кав’ярнею Coffee Lover.

"S1 Plaza Позняки" – це не просто нова адреса на мапі Києва, це втілення стандартів якості Standard One, помножених на великий попит мешканців району. Ми не будуємо з нуля в порожнечі – ми розширюємо бізнес, який вже має репутацію та стабільні фінансові показники", – зазначає співвласник Standard One Олександр Овчаренко.

"S1 Plaza Позняки" є частиною мережі районних торгових центрів "Plaza", що налічує три діючі об’єкти: "S1 Plaza ВДНГ", "S1 Plaza Святошин" та S1 Plaza Terminal. Всі ці об’єкти побудовані в концепції ТЦ районного значення в найбільш трафікових локаціях безпосередньо біля станцій метро в Києві.

Девелопер проєкту Standard One розпочав будівництво четвертої локації мережі – S1 Plaza Позняки на Лівому березі столиці. В активах фонду "S1 Plaza Позняки" будуть комерційні площі торгового центру біля метро Позняки у Києві. Загальна площа об’єкта становить близько 5 тис кв. м, емісія нового фонду – 600 млн грн. Первинна інвестиція – 1000 грн, доінвестиція – лише 100 грн. Запланований прибуток "S1 Plaza Позняки" складає 10,4% річних у валюті. Виплати дивідендів інвесторам здійснюватимуться щомісяця, починаючи з червня 2026 року.

За словами CEO S1 REIT Ігоря Гіфеса, вже зараз майбутній ТЦ має понад 60% заповненості за 2,5 роки до відкриття. "Для нашого інвестора це означає лише одне: об’єкт стає прибутковим ще до моменту перерізання стрічки на вході", – каже Гіфес.

S1 REIT – інвестиційна компанія у складі S1 Group. Компанія працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об’єктів без прямого управління активами.

Доступними до інвестування є три фонди – "S1 ВДНГ", S1 Obolon та "S1 Plaza Позняки". Активами цих фондів є дохідна нерухомість на базі девелоперських проєктів від Standard One.

Теги: #s1_reit #s1_plaza_позняки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 21.05.2026
Фонд S1 Plaza Позняки залучив 10 млн за перші 4 дні продажів

Фонд S1 Plaza Позняки залучив 10 млн за перші 4 дні продажів

14:46 13.05.2026
S1 REIT відкрив продаж інвестиційних сертифікатів REIT-фонду S1 Plaza Позняки

S1 REIT відкрив продаж інвестиційних сертифікатів REIT-фонду S1 Plaza Позняки

12:10 20.04.2026
Інвестиційна компанія S1 REIT зареєструвала новий REIT-фонд, в активах якого комерційні площі у ТЦ

Інвестиційна компанія S1 REIT зареєструвала новий REIT-фонд, в активах якого комерційні площі у ТЦ

11:15 09.04.2026
S1 REIT підтримує законопроєкт щодо оподаткування у цифрових платформах оренди нерухомості

S1 REIT підтримує законопроєкт щодо оподаткування у цифрових платформах оренди нерухомості

14:46 08.04.2026
Аудитор Crowe Erfolg Ukraine підтвердив фінансову стійкість та прозорість портфеля S1 REIT за 2025 рік

Аудитор Crowe Erfolg Ukraine підтвердив фінансову стійкість та прозорість портфеля S1 REIT за 2025 рік

10:19 30.03.2026
S1 REIT зареєструвала третій фонд і готує до запуску ще декілька – ЗМІ

S1 REIT зареєструвала третій фонд і готує до запуску ще декілька – ЗМІ

12:37 16.12.2025
Новини Oschadbank Premium Banking: нова послуга "Фінансове планування" та можливість інвестувати в фонд нерухомості S1 REIT

Новини Oschadbank Premium Banking: нова послуга "Фінансове планування" та можливість інвестувати в фонд нерухомості S1 REIT

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026р до 50,7 грн/$1 у 2029р

ОСТАННЄ

Конкурс на 1,5 ГВт нової генеруючої потужності буде оголошено найближчими тижнями – член правління "Укренерго"

Брак робочої сили в Україні досяг історичного максимуму в 69% – ІЕД

Штучний інтелект в роботі використовують вже понад 30% агровиробників – дослідження

Уряд перепризначив Олега Корікова головою Держатомрегулювання

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Уряд розпорядився припинити повноваження п'ятьох членів наглядради "Укргідроенерго" з 7 липня

Загальна потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт – Шмигаль

ФАО спрямувала $176,7 млн на підтримку агросектору України з початку війни

"Укрнафта" та ОТП Банк оголосили про стратегічне партнерство

Київрада в четвер схвалить запозичення від Ощадбанку та ЄБРР на втілення Плану стійкості столиці – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА