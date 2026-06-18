Інтерфакс-Україна
Економіка
15:50 18.06.2026

Конкурс на 1,5 ГВт нової генеруючої потужності буде оголошено найближчими тижнями – член правління "Укренерго"

2 хв читати
Конкурс на 1,5 ГВт нової генеруючої потужності буде оголошено найближчими тижнями – член правління "Укренерго"

НЕК "Укренерго" найближчими тижнями завершить підготовку тендерної документації на конкурс на нову генеруючу потужність 1505 МВт, після чого він буде оголошений, повідомив член правління компанії Іван Юрик.

"Зараз уряд запустив конкурс, Міненерго сформувало конкурсну комісію, ми готуємо тендерну документацію, яка має бути готова в межах тижнів, і ми оголосимо конкурс", – сказав Юрик під час енергетичної конференції від Concorde Capital у четвер

Він уточнив, що учасники конкурсу матимуть три місяці на подачу заявок і 20 місяців з моменту укладення договору на введення об’єктів в експлуатацію.

Юрик додав, що максимальна ціна продажу е/е становитиме 28 центів за кВт*год, але висловив сподівання, що вона знизиться під час конкурсу. Підтримка інвесторам буде надаватися за механізмом feed-in-premium, на відміну від першого подібного конкурсу, який завершився минулого року, де інвесторам "Укренерго" буде компенсувати капітальні витрати на будівництво об’єктів.

Член правління НЕК зазначив, що вона зацікавлена купувати в інвесторів е/е в пікові години: з 8 по 12:00 та з 19 по 22:00 з варіаціями в межах цих періодів, залежно від пори року. Як він вказав, у теплу пору "Укренерго" матиме потребу в 5 годинах в добі роботи нової генерації, в холодну – в 7 годинах.

Серед технічних вимог до об’єктів Юрик назвав маневровість, можливість забезпечити два пускових цикли на добу та включитися за 30 хв після команди диспетчера, а також працювати 16 годин за потреби.

Зі свого боку екс-глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболев звернув увагу, що вимога забезпечити другий рівень захисту об’єктів, потужність яких за умовами конкурсу не може бути меншою за 10 МВт, значно підвищує вартість проєктів і може знизити інтерес інвесторів.

На це Юрик запропонував детально обговорити питання, зазначивши, що в цьому напрямку готуються певні інструменти.

Як повідомлялося, уряд 2026 року запустив другий конкурс на нову генеруючу потужність, на який виставив 1505 МВт в дефіцитних регіонах - Київська та Черкаська області отримують квоту в 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська області – 872 МВт, Дніпропетровська область 283 МВт, Одеська – 100 МВт.

Теги: #генерація #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 17.06.2026
Кабмін запускає довгострокові контракти на ринку е/е для бізнесу – Свириденко

Кабмін запускає довгострокові контракти на ринку е/е для бізнесу – Свириденко

10:18 16.06.2026
Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації на конкурсі з 1322 МВт до 1505 МВт за рахунок Дніпропетровщини – Шмигаль

Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації на конкурсі з 1322 МВт до 1505 МВт за рахунок Дніпропетровщини – Шмигаль

18:30 15.06.2026
ДТЕК повернув світло всім 140 тис. знеструмленим внаслідок атаки РФ абонентам Києва

ДТЕК повернув світло всім 140 тис. знеструмленим внаслідок атаки РФ абонентам Києва

19:01 09.06.2026
Перегляд тарифів на передачу е/е необхідно супроводжувати переходом до адресної підтримки споживачів – звернення УАВЕ

Перегляд тарифів на передачу е/е необхідно супроводжувати переходом до адресної підтримки споживачів – звернення УАВЕ

14:29 09.06.2026
Потреби газової генерації в газі становлять орієнтовно 2,5-3 млрд куб. м на рік – топменеджер "Нафтогазу"

Потреби газової генерації в газі становлять орієнтовно 2,5-3 млрд куб. м на рік – топменеджер "Нафтогазу"

13:16 05.06.2026
Банки за неповний травень профінансували проєкти з розбудови 127 МВт нової енергогенерації – НБУ

Банки за неповний травень профінансували проєкти з розбудови 127 МВт нової енергогенерації – НБУ

17:26 27.05.2026
НКРЕКП не зафіксувала ознак використання інсайдерської інформації на аукціоні з продажу е/е "Енергоатому" у січні-2026

НКРЕКП не зафіксувала ознак використання інсайдерської інформації на аукціоні з продажу е/е "Енергоатому" у січні-2026

16:29 22.05.2026
Україна має отримати 1,3 ГВт нової генеруючої потужності до кінця 2027р – Шмигаль

Україна має отримати 1,3 ГВт нової генеруючої потужності до кінця 2027р – Шмигаль

15:52 22.05.2026
Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

17:43 18.05.2026
НКРЕКП рекомендує держустановам та їх електропостачальникам припиняти дію договорів у разі неможливості їх виконання

НКРЕКП рекомендує держустановам та їх електропостачальникам припиняти дію договорів у разі неможливості їх виконання

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026р до 50,7 грн/$1 у 2029р

ОСТАННЄ

Брак робочої сили в Україні досяг історичного максимуму в 69% – ІЕД

Штучний інтелект в роботі використовують вже понад 30% агровиробників – дослідження

Уряд перепризначив Олега Корікова головою Держатомрегулювання

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Уряд розпорядився припинити повноваження п'ятьох членів наглядради "Укргідроенерго" з 7 липня

Загальна потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт – Шмигаль

ФАО спрямувала $176,7 млн на підтримку агросектору України з початку війни

"Укрнафта" та ОТП Банк оголосили про стратегічне партнерство

Київрада в четвер схвалить запозичення від Ощадбанку та ЄБРР на втілення Плану стійкості столиці – мер

NovaSklo визначилася з постачальником внутрішньої логістики для заводу флоат-скла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА