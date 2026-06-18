Конкурс на 1,5 ГВт нової генеруючої потужності буде оголошено найближчими тижнями – член правління "Укренерго"

НЕК "Укренерго" найближчими тижнями завершить підготовку тендерної документації на конкурс на нову генеруючу потужність 1505 МВт, після чого він буде оголошений, повідомив член правління компанії Іван Юрик.

"Зараз уряд запустив конкурс, Міненерго сформувало конкурсну комісію, ми готуємо тендерну документацію, яка має бути готова в межах тижнів, і ми оголосимо конкурс", – сказав Юрик під час енергетичної конференції від Concorde Capital у четвер

Він уточнив, що учасники конкурсу матимуть три місяці на подачу заявок і 20 місяців з моменту укладення договору на введення об’єктів в експлуатацію.

Юрик додав, що максимальна ціна продажу е/е становитиме 28 центів за кВт*год, але висловив сподівання, що вона знизиться під час конкурсу. Підтримка інвесторам буде надаватися за механізмом feed-in-premium, на відміну від першого подібного конкурсу, який завершився минулого року, де інвесторам "Укренерго" буде компенсувати капітальні витрати на будівництво об’єктів.

Член правління НЕК зазначив, що вона зацікавлена купувати в інвесторів е/е в пікові години: з 8 по 12:00 та з 19 по 22:00 з варіаціями в межах цих періодів, залежно від пори року. Як він вказав, у теплу пору "Укренерго" матиме потребу в 5 годинах в добі роботи нової генерації, в холодну – в 7 годинах.

Серед технічних вимог до об’єктів Юрик назвав маневровість, можливість забезпечити два пускових цикли на добу та включитися за 30 хв після команди диспетчера, а також працювати 16 годин за потреби.

Зі свого боку екс-глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболев звернув увагу, що вимога забезпечити другий рівень захисту об’єктів, потужність яких за умовами конкурсу не може бути меншою за 10 МВт, значно підвищує вартість проєктів і може знизити інтерес інвесторів.

На це Юрик запропонував детально обговорити питання, зазначивши, що в цьому напрямку готуються певні інструменти.

Як повідомлялося, уряд 2026 року запустив другий конкурс на нову генеруючу потужність, на який виставив 1505 МВт в дефіцитних регіонах - Київська та Черкаська області отримують квоту в 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська області – 872 МВт, Дніпропетровська область 283 МВт, Одеська – 100 МВт.