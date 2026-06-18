Інтерфакс-Україна
Економіка
15:35 18.06.2026

Брак робочої сили в Україні досяг історичного максимуму в 69% – ІЕД

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Брак робочої сили в Україні досяг історичного максимуму в 69% – ІЕД

Дефіцит кадрів в Україні досяг історичного максимуму – його назвали головною перешкодою для ведення бізнесу під час війни 69% підприємств, повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за результатами 49-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів серед 469 промислових підприємств.

"У нас упродовж кількох місяців перешкода "брак робочої сили" б’є рекорди. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. При цьому у травні з таким високим результатом, як 69%. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів", – розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

У травні відбулося несуттєве зменшення складності пошуку кваліфікованих працівників – із 62,3% до 60,6% впала частка підприємств, для яких таких працівників було важче знайти. Некваліфікованих працівників більш складно шукати – для 38,4% опитаних у травні порівняно з 34,3% у квітні.

Лише 2,4% підприємств планують зростання зайнятості у тримісячній перспективі, а 5,1% планують відправити працівників у вимушені відпустки.

Другу позицію серед головних перешкод утримує "зростання цін на сировину, матеріали та товари" – показник дещо знизився з 56% до 49%.

Незначною мірою зменшилась частка тих, кого хвилює "небезпека працювати": ця проблема стала перешкодою для 44% бізнесів після 46% в квітні, що дозволяє їй утримувати третє місце четвертий місяць поспіль.

Зберігається закономірність перешкоди "небезпечно працювати" залежно від розміру підприємства. Середні і великі підприємства частіше говорять про цю проблему – в травні 48% і 47% відповідно, оскільки саме вони, більш ймовірно, можуть стати об’єктом атак ворога.

"У регіональному розрізі перешкода є дуже актуальною, насамперед, в прифронтових і центральних регіонах – понад 80% опитаних у Київській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. На заході країни ця перешкода менш актуальна. Єдиний виняток – Рівненська область", – сказав Ангел.

Однак є помітні зміни щодо двох інших перешкод. Перешкода "зменшення попиту на продукцію/послуги" зросла з 26% до 38%. Крім цього, посилилися логістичні труднощі, про що свідчить зростання перешкоди "складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів територією України" з 24% до 30%.

По інших перешкодах не зафіксовано суттєвих змін. "Корупція" та "неправомірні вимоги або тиск із боку правоохоронних чи контрольних органів" залишаються "в тіні" основних перешкод – про них говорили в травні лише 7% і 3% опитаних відповідно.

"Актуальність перешкоди "перебої з електропостачанням" залишається на відносно низькому рівні – 20% в травні, якщо порівнювати із зимовими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру", – розповів Ангел.

Відзначається, що 31% підприємств тимчасово призупиняли роботу через відключення електроенергії у квітні, але переважно на нетривалі періоди часу.. Водночас 41% бізнесів працювали безперервно, попри перебої. Вже 28% бізнесів не мали відключень електроенергії після 20% попереднього місяця.

Середні втрати робочого часу становили 4% у квітні. Найбільші втрати робочого часу в мікро- та малих підприємствах (57%), серед галузей – у хімічній промисловості (6%), а в регіональному вимірі – у Києві (13%) і Сумській (9%) областях.

Оцінки економічної політики уряду залишаються нейтральними. "Велика частка підприємств надає нейтральні оцінки, зокрема, в травні 64% опитаних. Зберігається низька частка позитивних оцінок – 6%. Водночас частка негативних оцінок становить 25%, і це з літа 2023 року зберігається розрив між позитивними і негативними оцінками", – резюмував Ангел.

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, розташованих у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться щомісяця з травня 2022 року.

Теги: #іед #робітники #ринок #брак #максимум

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