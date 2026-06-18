Штучний інтелект в роботі використовують вже понад 30% агровиробників – дослідження

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Інструменти штучного інтелекту (ШІ) у своїй роботі вже використовують понад 30% українських агровиробників, свідчать результати дослідження "Цифрове Агро 2026. Технології, що переміщають аграріїв з полів в офіси", яке презентував директор агромедіа та освітньої платформи Aggeek Станіслав Шум на Agro Ukraine Summit.

"Сільське господарство – це та сфера, де штучний інтелект зараз матиме менший вплив, якщо порівнювати з іншими індустріями. Проте понад 30% агровиробників так чи інакше використовують штучний інтелект в своїй роботі. Поки що він здебільшого застосовується для точкових функцій, а не для ухвалення професійних агрономічних рішень", – зазначив Шум агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, впровадження ШІ в агросекторі ускладнюється тим, що в ньому значно повільніше накопичуються дані, необхідні для навчання алгоритмів, ніж в інших галузях. Крім того, аграрії не завжди готові покладатися на дані, отримані в інших господарствах, тому використання ШІ для професійних агрономічних рекомендацій поки що залишається обмеженим.

Згідно з дослідженням, 52% агрокомпаній, які вже працюють із ШІ, використовують його через телеграм-боти. Ще 30% застосовують технологію для прогнозування врожайності, 16% – для оцінки ризиків хвороб і шкідників, по 8% – для визначення зон посіву та планування внесення засобів захисту рослин (ЗЗР). Лише 3% використовують штучний інтелект для планування збирання врожаю та логістики. Водночас 46% агровиробників планують впроваджувати так званих AI-агентів.

Дослідження також засвідчило високий рівень цифровізації агросектору. Найпоширенішими цифровими технологіями є GPS-моніторинг техніки (88% опитаних компаній), супутниковий моніторинг розвитку посівів (81%), системи управління господарством Farm Management Systems (80%), автопілоти для техніки (80%), навігаційні системи (75%) та використання дронів для внесення засобів захисту рослин (60%).

Одним із найбільш динамічних напрямів цифровізації залишається використання агродронів. Найчастіше їх застосовують для десикації посівів (42% респондентів), внесення інсектицидів (30%), фунгіцидів (29%) та моніторингу полів (27%). Для внесення гербіцидів дрони використовують 18% агрокомпаній, для підживлення добривами – 8%.

Дослідження "Цифрове Агро 2026. Технології, що переміщають аграріїв з полів в офіси" підготувала агромедіа та освітня платформа "Aggeek" за участі 50 інноваційних агрокомпаній, які обробляють понад 2,2 млн га земель, що становить близько 10% земельного банку країни, а також 2 тис. учасників онлайн-опитувань.