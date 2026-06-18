Інтерфакс-Україна
Економіка
14:14 18.06.2026

Уряд перепризначив Олега Корікова головою Держатомрегулювання

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Уряд перепризначив Олега Корікова головою Держатомрегулювання

Кабінет міністрів України розпорядженням від 17 червня 2026 року № 585-р призначив Олега Корікова головою Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ).

"Призначити Корікова Олега Миколайовича головою Державної інспекції ядерного регулювання України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану", – йдеться у тексті розпорядження.

Попередній п’ятирічний термін виконання посадових обов’язків голови ДІЯРУ Олегом Коріковим завершився 18 червня 2026 року.

 

Теги: #коріков #діяру #перепризначення

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