Уряд перепризначив Олега Корікова головою Держатомрегулювання

Кабінет міністрів України розпорядженням від 17 червня 2026 року № 585-р призначив Олега Корікова головою Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ).

"Призначити Корікова Олега Миколайовича головою Державної інспекції ядерного регулювання України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану", – йдеться у тексті розпорядження.

Попередній п’ятирічний термін виконання посадових обов’язків голови ДІЯРУ Олегом Коріковим завершився 18 червня 2026 року.