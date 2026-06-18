Уряд розпорядився припинити повноваження п'ятьох членів наглядради "Укргідроенерго" з 7 липня

Уряд розпорядився припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" Валентина Гвоздія, Наталії Микольської, Олега Терлецького та Стівена Уолша як незалежних членів, а також Віталія Кушнірова як члена наглядової ради – представника держави з 7 липня 2026 року.

Рішення Кабінету міністрів закріплено відповідним розпорядженням від 17 червня 2026 р. № 587-р.

Як повідомлялося, Кабмін розпорядженням № 450-р від 13 травня 2026 року оголосив конкурсний відбір кандидатів на зайняття чотирьох посад незалежних членів НР "Укргідроенерго".

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала такий конкурс у зв’язку із закінченням терміну повноважень більшості членів НР компанії.

Своєю чергою, розпорядженням № 401-р від 24 квітня 2026 року Кабінет міністрів призначив з 5 травня Віталія Петрука (заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства) та Едуарда Денисова (директора державного підприємства "Морський нафтовий термінал "Південний" (Одеська обл.) представниками держави у складі НР "Укргідроенерго".