Інтерфакс-Україна
Економіка
13:31 18.06.2026

ФАО спрямувала $176,7 млн на підтримку агросектору України з початку війни

2 хв читати
ФАО спрямувала $176,7 млн на підтримку агросектору України з початку війни
Фото: ФАО

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) від початку повномасштабного вторгнення Росії спрямувала $176,7 млн на підтримку аграрного сектору України, серед пріоритетів – розмінування та навчання для розвитку агробізнесу, повідомила керівниця офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова.

"З 2022 року до сьогодні ФАО разом із партнерами спрямувала $176,7 млн на підтримку близько 300 тис. родин у сільській місцевості та 17 тис. фермерів", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Agro Ukraine Summit у середу.

За словами Мумінової, одним із найбільш недофінансованих і водночас найважливіших напрямків залишається гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

"Насамперед багато коштів потребує протимінна діяльність, тому що вона дорога. Україна зараз має найбільший у світі обсяг забруднених сільськогосподарських земель. Якщо недофінансувати цю галузь, то розмінування може розтягнутися на декілька десятків років. А ми хочемо повернути землі в обіг якомога скоріше", – зазначила вона.

Керівниця офісу ФАО повідомила, що наразі 133 тис. кв. км території України потребують обстеження та мають ризик забруднення вибухонебезпечними предметами.

За її словами, робота ФАО в Україні зосереджена на кількох основних напрямках: підтримка родин та фермерів у сільській місцевості, а також технічна підтримка уряду. Окрема увага спрямована на обстеження потенційно забруднених територій та надання ваучерів для відновлення сільськогосподарської діяльності на очищених ділянках.

Мумінова також звернула увагу на нестачу фінансування програм навчання та розвитку агробізнесу.

"Український агросектор зараз переживає великий відтік людей через бойові дії. Багато людей виїжджають, і агросектор від цього дуже страждає. Тому навчання залишається одним із важливих напрямків, що потребує підтримки", – пояснила вона.

За словами представниці ФАО, у 2026-2028 роках організація планує надати підтримку ще 240 тис. домогосподарств і фермерів. Для реалізації цього плану ФАО необхідно залучити $193 млн, однак наразі він залишається недофінансованим.

"Найбільше мене вражає те, що люди не хочуть залишати свої рідні землі, навіть якщо вони небезпечні", – додала Мумінова.

Теги: #фао #мумінова #agro_ukraine_summit

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 13.05.2026
4-й грантовий цикл з фінансуванням до 1,1 млн грн запущений для агровиробників України через ДАР - Мінекономіки

4-й грантовий цикл з фінансуванням до 1,1 млн грн запущений для агровиробників України через ДАР - Мінекономіки

14:44 17.03.2026
Кожне третє сільське домогосподарство в Україні заявило про падіння доходів через війну — ФАО

Кожне третє сільське домогосподарство в Україні заявило про падіння доходів через війну — ФАО

14:25 12.03.2026
ЄС та ФАО нададуть до $150 тис. грантової допомоги на розвиток агроагрегації в 7 областях України

ЄС та ФАО нададуть до $150 тис. грантової допомоги на розвиток агроагрегації в 7 областях України

13:35 12.03.2026
ЄС та ФАО нададуть до $150 тис. грантової допомоги на розвиток агроагрегації в 7 областях України

ЄС та ФАО нададуть до $150 тис. грантової допомоги на розвиток агроагрегації в 7 областях України

20:59 07.04.2025
AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: як і коли пройде міжнародний саміт для фахівців агросектору?

AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: як і коли пройде міжнародний саміт для фахівців агросектору?

09:58 25.03.2025
AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: як і коли пройде міжнародний саміт для фахівців агросектору?

AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: як і коли пройде міжнародний саміт для фахівців агросектору?

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026р до 50,7 грн/$1 у 2029р

ОСТАННЄ

Штучний інтелект в роботі використовують вже понад 30% агровиробників – дослідження

Уряд перепризначив Олега Корікова головою Держатомрегулювання

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Уряд розпорядився припинити повноваження п'ятьох членів наглядради "Укргідроенерго" з 7 липня

Загальна потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт – Шмигаль

"Укрнафта" та ОТП Банк оголосили про стратегічне партнерство

Київрада в четвер схвалить запозичення від Ощадбанку та ЄБРР на втілення Плану стійкості столиці – мер

NovaSklo визначилася з постачальником внутрішньої логістики для заводу флоат-скла

АМКУ не виявив ознак змови на ринку пального, зниження цін має відбуватися швидко відповідно до світових тенденцій

Кабмін затвердив трирічний план публічних інвестицій для 18-ти галузей на 271 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА