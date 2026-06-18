ФАО спрямувала $176,7 млн на підтримку агросектору України з початку війни

Фото: ФАО

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) від початку повномасштабного вторгнення Росії спрямувала $176,7 млн на підтримку аграрного сектору України, серед пріоритетів – розмінування та навчання для розвитку агробізнесу, повідомила керівниця офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова.

"З 2022 року до сьогодні ФАО разом із партнерами спрямувала $176,7 млн на підтримку близько 300 тис. родин у сільській місцевості та 17 тис. фермерів", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Agro Ukraine Summit у середу.

За словами Мумінової, одним із найбільш недофінансованих і водночас найважливіших напрямків залишається гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

"Насамперед багато коштів потребує протимінна діяльність, тому що вона дорога. Україна зараз має найбільший у світі обсяг забруднених сільськогосподарських земель. Якщо недофінансувати цю галузь, то розмінування може розтягнутися на декілька десятків років. А ми хочемо повернути землі в обіг якомога скоріше", – зазначила вона.

Керівниця офісу ФАО повідомила, що наразі 133 тис. кв. км території України потребують обстеження та мають ризик забруднення вибухонебезпечними предметами.

За її словами, робота ФАО в Україні зосереджена на кількох основних напрямках: підтримка родин та фермерів у сільській місцевості, а також технічна підтримка уряду. Окрема увага спрямована на обстеження потенційно забруднених територій та надання ваучерів для відновлення сільськогосподарської діяльності на очищених ділянках.

Мумінова також звернула увагу на нестачу фінансування програм навчання та розвитку агробізнесу.

"Український агросектор зараз переживає великий відтік людей через бойові дії. Багато людей виїжджають, і агросектор від цього дуже страждає. Тому навчання залишається одним із важливих напрямків, що потребує підтримки", – пояснила вона.

За словами представниці ФАО, у 2026-2028 роках організація планує надати підтримку ще 240 тис. домогосподарств і фермерів. Для реалізації цього плану ФАО необхідно залучити $193 млн, однак наразі він залишається недофінансованим.

"Найбільше мене вражає те, що люди не хочуть залишати свої рідні землі, навіть якщо вони небезпечні", – додала Мумінова.