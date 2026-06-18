«Укрнафта» та «ОТП Банк» оголосили про стратегічне партнерство

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АТ "Укрнафта" та АТ "ОТП Банк" домовились про партнерство щодо підтримки імпорту нафтопродуктів та реалізації стратегічних проєктів компанії, повідомила "Укрнафта" у пресрелізі у четвер.

"Розвиток власної логістики, диверсифікація фінансових інструментів та розширення можливостей міжнародних операцій залишаються одними з ключових напрямів розвитку компанії. Саме тому "Укрнафта" послідовно розширює співпрацю з фінансовими установами, залучаючи до співробітництва банки з іноземним капіталом", – зазначили у компанії.

Співпраця компанії з групою ОТП в Україні триває кілька років. Сторони реалізують спільні програми у сфері фінансування транспорту та спеціалізованої техніки для потреб операційної діяльності. Зокрема, у 2026 році "Укрнафта" та "ОТП Лізинг" розширили взаємодію та підписали нові договори лізингу для розвитку власного парку техніки, що використовується у логістиці нафтопродуктів.

Окремим напрямом співпраці є банківське фінансування. У квітні 2026 року "Укрнафта" та ОТП Банк уклали угоду про відкриття кредитного ліміту обсягом 400 млн грн. Цей інструмент розширює фінансову гнучкість компанії та створює додаткові можливості для реалізації стратегічних проєктів.

"Для нас важливо мати доступ до сучасних фінансових інструментів, які дозволяють ефективно управляти ресурсами, розвивати логістику та забезпечувати стабільність постачання", – зазначив голова правління "Укрнафта" Богдан Кукура.

Своєю чергою, як наголосив голова правління ОТП Банк Володимир Мудрий, для ОТП Банку фінансування критично важливих секторів економіки залишається одним із пріоритетів, оскільки саме такі інвестиції сприяють розвитку бізнесу, зміцненню інфраструктури та економічній стійкості країни.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу реалізацію стратегічних проєктів компанії. Зокрема, йшлося про розвиток логістичної інфраструктури, транспортних активів та інструменти торгового фінансування для підтримки міжнародних операцій.

"Укрнафта" продовжує інвестувати у розвиток інфраструктури, логістики та ланцюгів постачання, послідовно зміцнюючи свої позиції як одного з ключових гравців паливного ринку України, доповнили у товаристві.

За підсумками травня 2026 року "Укрнафта" в черговий раз стала найбільшим імпортером дизельного пального в Україні. Частка компанії склала 13,4% від загального обсягу імпорту дизельного пального до країни.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.