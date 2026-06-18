Інтерфакс-Україна
Економіка
13:20 18.06.2026

"Укрнафта" та ОТП Банк оголосили про стратегічне партнерство

2 хв читати
"Укрнафта" та ОТП Банк оголосили про стратегічне партнерство
Фото: Укрнафта

АТ "Укрнафта" та АТ "ОТП Банк" домовились про партнерство щодо підтримки імпорту нафтопродуктів та реалізації стратегічних проєктів компанії, повідомила "Укрнафта" у пресрелізі у четвер.

"Розвиток власної логістики, диверсифікація фінансових інструментів та розширення можливостей міжнародних операцій залишаються одними з ключових напрямів розвитку компанії. Саме тому "Укрнафта" послідовно розширює співпрацю з фінансовими установами, залучаючи до співробітництва банки з іноземним капіталом", – зазначили у компанії.

Співпраця компанії з групою ОТП в Україні триває кілька років. Сторони реалізують спільні програми у сфері фінансування транспорту та спеціалізованої техніки для потреб операційної діяльності. Зокрема, у 2026 році "Укрнафта" та "ОТП Лізинг" розширили взаємодію та підписали нові договори лізингу для розвитку власного парку техніки, що використовується у логістиці нафтопродуктів.

Окремим напрямом співпраці є банківське фінансування. У квітні 2026 року "Укрнафта" та ОТП Банк уклали угоду про відкриття кредитного ліміту обсягом 400 млн грн. Цей інструмент розширює фінансову гнучкість компанії та створює додаткові можливості для реалізації стратегічних проєктів.

"Для нас важливо мати доступ до сучасних фінансових інструментів, які дозволяють ефективно управляти ресурсами, розвивати логістику та забезпечувати стабільність постачання", – зазначив голова правління "Укрнафта" Богдан Кукура.

Своєю чергою, як наголосив голова правління ОТП Банк Володимир Мудрий, для ОТП Банку фінансування критично важливих секторів економіки залишається одним із пріоритетів, оскільки саме такі інвестиції сприяють розвитку бізнесу, зміцненню інфраструктури та економічній стійкості країни.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу реалізацію стратегічних проєктів компанії. Зокрема, йшлося про розвиток логістичної інфраструктури, транспортних активів та інструменти торгового фінансування для підтримки міжнародних операцій.

"Укрнафта" продовжує інвестувати у розвиток інфраструктури, логістики та ланцюгів постачання, послідовно зміцнюючи свої позиції як одного з ключових гравців паливного ринку України, доповнили у товаристві.

За підсумками травня 2026 року "Укрнафта" в черговий раз стала найбільшим імпортером дизельного пального в Україні. Частка компанії склала 13,4% від загального обсягу імпорту дизельного пального до країни.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

Теги: #отп_банк #партнерство #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 18.06.2026
«Укрнафта» та «ОТП Банк» оголосили про стратегічне партнерство

«Укрнафта» та «ОТП Банк» оголосили про стратегічне партнерство

12:32 18.06.2026
ОТП БАНК увійшов у стратегічне партнерство з «Укрнафтою»

ОТП БАНК увійшов у стратегічне партнерство з «Укрнафтою»

12:11 18.06.2026
3D-сейсміка та штучний інтелект: «Укрнафта» представила нові розробки на міжнародній конференції EAGE 2026

3D-сейсміка та штучний інтелект: «Укрнафта» представила нові розробки на міжнародній конференції EAGE 2026

13:55 12.06.2026
АЗК "Альянс Холдинг" під брендом UKRNAFTA у січні-травні збільшили реалізацію пального на 118%

АЗК "Альянс Холдинг" під брендом UKRNAFTA у січні-травні збільшили реалізацію пального на 118%

13:22 12.06.2026
Під брендом UKRNAFTA реалізація пального на АЗК «Альянс Холдинг» збільшилася на 118%

Під брендом UKRNAFTA реалізація пального на АЗК «Альянс Холдинг» збільшилася на 118%

18:28 04.06.2026
Нацполіція України і ФБР США підтвердили готовність до подальшого розвитку партнерства

Нацполіція України і ФБР США підтвердили готовність до подальшого розвитку партнерства

16:51 04.06.2026
Проєкти газопоршневої генерації "Укрнафти" до 60 МВт будуть підтримані з Фінсько-українського інвестфонду – Шмигаль

Проєкти газопоршневої генерації "Укрнафти" до 60 МВт будуть підтримані з Фінсько-українського інвестфонду – Шмигаль

15:21 04.06.2026
UKRNAFTA планує збільшити реалізацію пального на 20% у 2026 році

UKRNAFTA планує збільшити реалізацію пального на 20% у 2026 році

13:07 03.06.2026
Голова комітету Ради Потураєв: Я серйозно розглядав би якісь моделі державно-церковного партнерства

Голова комітету Ради Потураєв: Я серйозно розглядав би якісь моделі державно-церковного партнерства

14:25 01.06.2026
Власна генерація як новий стандарт: ОТП БАНК профінансує проєкти з вітрової енергетики від Sirocco Energy

Власна генерація як новий стандарт: ОТП БАНК профінансує проєкти з вітрової енергетики від Sirocco Energy

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026р до 50,7 грн/$1 у 2029р

ОСТАННЄ

Уряд перепризначив Олега Корікова головою Держатомрегулювання

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Уряд розпорядився припинити повноваження п'ятьох членів наглядради "Укргідроенерго" з 7 липня

Загальна потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт – Шмигаль

ФАО спрямувала $176,7 млн на підтримку агросектору України з початку війни

Київрада в четвер схвалить запозичення від Ощадбанку та ЄБРР на втілення Плану стійкості столиці – мер

NovaSklo визначилася з постачальником внутрішньої логістики для заводу флоат-скла

АМКУ не виявив ознак змови на ринку пального, зниження цін має відбуватися швидко відповідно до світових тенденцій

Кабмін затвердив трирічний план публічних інвестицій для 18-ти галузей на 271 млрд грн

Одеса підписала Меморандум з Програмою RES в рамках курсу на енергетичну децентралізацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА