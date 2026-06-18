Київрада в четвер схвалить запозичення від Ощадбанку та ЄБРР на втілення Плану стійкості столиці – мер

Фото: Київська міська рада

Київська міська рада на засіданні в четвер має ухвалити рішення про залучення місцевого запозичення до бюджету столиці, йдеться про кредит державного Ощадбанку України в розмірі 2,5 млрд грн та кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі EUR50 млн для комунального підприємства "Київтеплоенерго", прогнозує мер Києва Віталій Кличко.

"Це кошти, які підуть на забезпечення заходів Плану стійкості Києва. Хочу зазначити, що місто готується до зими. Наразі в межах наших можливостей і можливостей, які знаходимо додатково… На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування", – написав Кличко в Телеграм.

За його словами, Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн, а також, що фінансування заходів і роботи здійснюватимуться у пропорції 50:50 містом і державою.

"Тепер уряд нам заявив, що йдеться тільки про фінасування. А до робіт відношення практично не матиме. Державне Агенство відновлення та розвитку інфраструктури України займатиметься створенням резервного теплопостачання тільки в зоні ТЕЦ-4. А все інше – будівництво когенерації, систем резервного живлення, системи резервного теплопостачання – має робити місто самотужки. Ми сьогодні робимо, що можемо", – заявив мер.

Зокрема, за його словами, вже встановлені три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт, які працюватимуть для безперебійного живлення об’єктів водопостачання, а загалом цьогоріч планується забезпечити близько 40 МВт резерву для систем водозабезпечення.

За словами міського голови, вже завершене будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації потужністю 45 МВт, і ще понад 100 МВт потужності перебувають в роботі. Таким чином до кінця року планується отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності.

"Але ми розуміємо, що для Києва цього замало. І що все зробити місту, без участі держави, – нереально. І ми наполягаємо на виконанні урядом попередніх домовленостей. Бо має бути державницька позиція, а не політична тяганина. Ми внесли зміни, які ще більш деталізують заходи плану, оптимізують вартість проектів. Із пріоритетом саме на наступний опалювальний сезон. А також, що важливо, містять фіксацію участі міста і держави, як в фінансуванні так і в проведенні робіт – 50/50. І сьогодні пропонуємо Київраді підтримати таке рішення", – резюмував Кличко.

Як повідомлялося, 5 червня Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення Києву додатково 2 млрд грн на підготовку до зими, кошти підуть на захист енергооб’єктів та забезпечення безперебійного теплопостачання. Як зазначає Міністерство розвитку громад та територій України, зокрема, близько 1,2 млрд грн йдуть на інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури; майже 800 млн грн – на розвиток резервної теплової генерації в зоні покриття двох столичних ТЕЦ.

Це продовження системної роботи з реалізації Плану стійкості Києва. Раніше Уряд уже спрямував кошти на закупівлю блочно-модульних котелень для столиці, які мають посилити надійність теплопостачання в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

На початку червня Кличко повідомив, що Київ створює дублюючу систему тепло та енергопостачання, яка коштує від 30 до 60 млрд грн, тому потребує для цього фінансової допомоги держави. За його словами, держава забирає 60% ПДФО, не компенсує громадам різницю в тарифах на тепло та витрати на пільговий проїзд, а торік вилучила з бюджету міста 8 млрд грн, тому столиця не зможе самотужки побудувати альтернативну систему тепло та енергопостачання.

"На минулому засіданні Київради ми ухвалили звернення до Кабміну і ВР щодо фінансової підтримки плану стійкості міста, щоб формалізувати наші домовленості. Сподіваємось, що держава буде їх дотримуватись. Ми, до речі, 1 млрд 250 млн грн вже надали Агентству відновлення. І звернулись до фінансових установ щодо фінансування. Більше 15 млрд грн ми виділяємо на систему теплопостачання і відновлення зараз в Києві для підготовки до наступного опалювального сезону", – розповів він.