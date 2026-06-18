NovaSklo визначилася з постачальником внутрішньої логістики для заводу флоат-скла

Фото: NovaSklo

Компанія NovaSklo, котра реалізує проєкт будівництва першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла, обрала італійську Italcarrelli як постачальника спеціалізованої техніки для внутрішньої складської логістики майбутнього підприємства, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

"Вибір постачальника спеціалізованої складської техніки є важливим етапом у реалізації проєкту NovaSklo. Ми послідовно формуємо коло міжнародних партнерів, які мають багаторічний досвід роботи у скляній промисловості та допоможуть створити в Україні сучасне, безпечне та ефективне виробництво світового рівня", – цитує пресслужба Ігоря Ліскі – засновника EFI Group, компанії, яка розвиває NovaSklo.

Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння (Memorandum of Understanding, MoU) з італійською Italcarrelli щодо постачання п’яти спеціалізованих машин: дві Inloader та три Sideloader. Вони призначені для транспортування та переміщення пакетів скла розміром до 3300×12000 мм, забезпечуватимуть ефективну внутрішню логістику на новому виробництві.

Домовленості стали результатом поїздки команди NovaSklo на виробничі потужності Italcarrelli. Сторони обговорили сучасні рішення для внутрішнього переміщення матеріалів у галузі листового скла та обмінялися досвідом організації виробничих процесів.

Співпраця з Italcarrelli є ще одним кроком у розвитку проєкту та підготовці до оснащення майбутнього заводу ключовим виробничим і логістичним обладнанням.

Як повідомлялося, NovaSklo планує побудувати сучасний завод з виробництва флоат-скла у Київській області. Цей проєкт буде створено з урахуванням вимог Рамкової програми сталого розвитку IFC, що гарантує дотримання найвищих міжнародних стандартів у сфері охорони довкілля, охорони праці та техніки безпеки, а також соціальної відповідальності.

Загальний обсяг інвестицій у завод флоат-скла оцінюється приблизно у EUR250 млн. Реалізація проєкту дасть змогу створити понад 300 робочих місць, а також забезпечить нові можливості для локальних постачальників, логістичних компаній та суміжних галузей.

EFI Group засновано 2007 року. Опікується реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування – healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів – підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, завод з виробництва меду "Біхайв", медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua тощо.