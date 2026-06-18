АМКУ не виявив ознак змови на ринку пального, зниження цін має відбуватися швидко відповідно до світових тенденцій

Антимонопольний комітет України не виявив ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів, водночас наголошує на необхідності оперативного зниження роздрібних цін на пальне відповідно до падіння світових котирувань на нафту, заявив голова АМКУ Павло Кириленко в ефірі "Суспільного".

За його словами, Комітет здійснює контроль за ситуацією на ринку та з березня поточного року проводить відповідне вивчення й аналіз.

"Підвищення було спричинено чіткими економічними і зрозумілими чинниками. Тому підставу вважати, що відбулись антиконкурентні узгоджені дії у вигляді домовленостей, схожих дій між учасниками ринку реалізації світлих нафтопродуктів не встановлено станом на зараз у зв'язку з тим, що є чіткі економічні фактори", – сказав Кириленко.

Водночас він зазначив, що ринок нерівномірно реагував на зміни світових цін, а роздрібні ціни змінювалися швидше на етапі зростання, ніж у період зниження котирувань на нафту.

"Роздрібні ціни, їх зміни відбувалися більш швидко… у зв'язку з поясненням, що необхідно формувати подальший закупівельний портфель, щоб не спричинило це дефіциту палива на українському ринку", – зазначив голова АМКУ.

Кириленко повідомив, що в квітні АМКУ рекомендував операторам ринку світлих нафтопродуктів реагувати на зміну світових котирувань як базового індикатора формування цін.

Він також наголосив, що останнє зниження цін на нафту приблизно на 17% має відображатися на роздрібному ринку пального.

"Це можна робити тут і зараз вже, бо зниження ціни є доволі сталим і послідовним. Тому затягувати тут немає жодного сенсу для реалізаторів світлих нафтопродуктів", – сказав Кириленко.

За його словами, протягом тижня дизельне пальне подешевшало на 1-3 гривні, тоді як на бензин зниження цін фактично не відбулося.