Кабмін затвердив трирічний план публічних інвестицій для 18-ти галузей на 271 млрд грн

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет Міністрів затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (ППІ) держави на 2027-2029 роки загальним обсягом 270,9 млрд грн, йдеться на сайті Міністерства фінансів України в середу.

В Мінфіні зауважили, що документ набуде чинності одночасно зі схваленням Бюджетної декларації на 2027-2029 роки. Рішення спрямоване на оптимізацію бюджетних ресурсів та інтеграцію інвестицій у систему планування.

Міністерство фінансів України повідомило, що у 2027 році передбачено 123,7 млрд грн, у 2028 році – 82,3 млрд грн, у 2029 році – 64,9 млрд грн. Загальний фонд держбюджету забезпечить 150,8 млрд грн, зокрема 6 млрд грн виділять на Держфонд регіонального розвитку. Міжнародні фінансові організації та іноземні уряди нададуть 114,5 млрд грн, з яких 14,6 млрд грн становитиме міжнародна технічна допомога та гранти. Державні гарантії покриють 4,9 млрд грн, а спеціальні держфонди – 0,7 млрд грн.

Уряд спрямував найбільші обсяги фінансування на освіту і науку в розмірі 78,5 млрд грн. Транспорт та послуги поштового зв'язку отримають 73 млрд грн. На муніципальну інфраструктуру передбачено 46,5 млрд грн, на охорону здоров'я – 25,3 млрд грн, на енергетику – 17,1 млрд грн. План охоплює 18 галузей, 44 підсектори та 67 напрямів інвестування. Наскрізними цілями визначено енергоефективність, цифровізацію, реагування на зміни клімату, гендерну рівність та безбар'єрність.

Зазначається, що під час формування плану врахували План України (Ukraine Facility) та результати п'ятої швидкої оцінки збитків і потреб (RDNA5). За цими даними загальний обсяг потреб у відновленні оцінюється у $587,7 млрд, що на 12% більше за попередню оцінку. Бюджетні кошти зможуть отримати лише проєкти, які відповідають визначеним напрямам і увійдуть до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави.