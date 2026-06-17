Одеса підписала Меморандум з Програмою RES в рамках курсу на енергетичну децентралізацію

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Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в.о. Одеського міського голови Ігор Коваль та керівниця програми "Рішення для відновлюваної енергетики" (RES, GIZ) Еліз Віж'є підписали тристоронній Меморандум в рамках курсу на енергетичну децентралізацію, повідомляє пресслужба міськради Одеси.

"Для нас Програма RES – це невід'ємна частина стратегії енергетичної стійкості. Одеса вже пройшла шлях від повної енергетичної залежності до формування власної генерації. Сьогодні ми працюємо над масштабуванням "зелених" технологій і вдячні нашим партнерам за співпрацю", – підкреслив Лисак.

Зазначається, що співпраця Одеси з міжнародними партнерами вже має історію успішних реалізацій, одним із найважливіших проєктів якої є забезпечення критичної інфраструктури міста когенераційними установками. Підписаний Меморандум – це новий етап інтеграції Одеси у великі енергетичні проєкти, що фінансуються німецьким урядом та ЄІБ.

В.о. Одеського міського голови Ігор Коваль додав, що стале партнерство з Німеччиною та ЄІБ дає місту впевненість у реалізації довгострокових проєктів, які значно посилюють захищеність соціальних та медичних об'єктів.

У межах візиту керівниця програми RES Еліз Віж'є разом із представниками міської влади відвідала ключові медичні та освітні заклади для окреслення технічних рішень щодо встановлення сонячних електростанцій та систем накопичення енергії.

Поєднуючи досвід німецьких інженерів, фінансові інструменти ЄІБ та зусилля місцевої влади, Одеса створює нову модель енергобезпеки, яка робить соціальні установи більш стійкими до викликів воєнного часу.

Програма RES реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Програмою розвитку ООН (ПРООН). Програму фінансує Федеральне міністерство охорони довкілля, захисту клімату, збереження природи та ядерної безпеки Німеччини в межах Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) та керується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).