Інтерфакс-Україна
Економіка
18:14 17.06.2026

Майже половина ВПО витрачає на оренду понад 50% доходу – дослідження

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Майже половина ВПО витрачає на оренду понад 50% доходу – дослідження

Витрати на оренду стають критичними, для значної частини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 44% опитаних витрачають на це понад 50% доходу, говориться у соцопитуванні "Добробут, купівельні звички та житлове питання українців", проведеного наприкінці травня.

"Житлова потреба внутрішньо переміщених осіб залишається однією з ключових соціальних проблем, яку неможливо вирішити лише компенсаціями єВідновлення або окремими програмами підтримки. Держава має розвивати довгострокові інструменти вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб через доступну оренду, соціальне житло, прозорий ринок оренди та механізми підтримки людей, які через війну змушені винаймати житло в інших громадах", – прокоментувала дані опитування голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк,.

За даними дослідження, загалом житло орендують 17% опитаних українців. Водночас серед тих, хто після 24 лютого 2022 року переїхав в іншу область, частка орендарів сягає 65%. Серед тих, хто перемістився в межах своєї області, житло винаймають 35%.

"Ці цифри показують прямий зв’язок між внутрішнім переміщенням і потребою в оренді. Для людей, які втратили можливість жити у власному домі або були змушені переїхати через бойові дії, оренда часто стає не тимчасовим рішенням на кілька місяців, а довгостроковою реальністю", – зазначила Шуляк.

Окремою проблемою залишається фінансове навантаження на орендарів. За результатами опитування, 36% тих, хто винаймає житло, витрачають на оренду та комунальні послуги від 20% до 50% доходу. Ще 28% спрямовують на це від 50% до 70% бюджету, а 16% – понад 70% доходу.

"Це означає, що для значної частини орендарів житлові витрати вже є критичними або близькими до критичних", – констатувала Шуляк. Вона наголосила, що саме тому житлова політика має враховувати не лише будівництво нового житла, а й розвиток доступної оренди. Йдеться про легальний і зрозумілий ринок оренди, захист прав орендодавців та орендарів, прозорі договори, а також створення соціального і доступного житла для тих, хто не може самостійно витримувати ринкову ціну.

Шуляк також зазначила, що зниження податкового навантаження (ПДФО з 18% до 5%) для орендодавців має стати одним із кроків до легалізації ринку оренди. Якщо власникам житла буде простіше і вигідніше укладати офіційні договори, це дасть більше захисту і тим, хто здає житло, і тим, хто його винаймає.

Теги: #впо #опитування #оренда

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