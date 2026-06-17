Інтерфакс-Україна
Економіка
16:31 17.06.2026

"Київтеплоенерго" планує будівництво трьох газопоршневих установок за кошти ЄБРР

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"Київтеплоенерго" планує будівництво трьох газопоршневих установок за кошти ЄБРР

КП "Київтеплоенерго" (КТЕ) планує залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для будівництва трьох газопоршневих установок, йдеться в повідомленні на сайті банку.

Згідно з ним, передбачається проведення відповідного одноетапного тендера.

"Проєкт передбачає закупівлю та встановлення електростанцій на базі газопоршневих установок (ГПУ) під ключ у трьох місцях в Києві (…). Клієнт має намір використати частину коштів позики/гранту, що надається ЄБРР, для покриття витрат за вищезазначеними контрактами", – зазначається в повідомленні.

Інших деталей не наведено, поки не розголошують їх і в компанії.

Як повідомлялося, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, в столиці завершене будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації потужністю приблизно 60 МВт, іще понад 100 МВт потужності – в роботі. За його словами, загалом цього року столиця має отримати майже 200 МВт додаткової когенераційної потужності. Під час візиту на один з об’єктів критичної інфраструктури 16 червня Кличко зазначив, що в межах реалізації плану стійкості нещодавно тут встановили 4 потужних когенераційних установки, потужністю по 4,5 МВт.

Наприкінці квітня Київська міська держадміністрація та ЄБРР підписали Угоду про підготовку кредитного фінансування для проєкту екстреної підтримки ліквідності м. Києва в межах Програми забезпечення стійкості. Ця програма розроблена ЄБРР та передбачає модернізацію системи теплопостачання й розбудову додаткової когенерації для міста.

Теги: #єбрр #київтеплоенерго #установки

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