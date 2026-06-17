Кабмін запускає довгострокові контракти на ринку е/е для бізнесу – Свириденко

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії, завдяки якому український бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку, але побутових споживачів зміни не торкнуться, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – Енергоатому і Укргідроенерго: 2% – через квартальні контракти, 1% – через піврічні та ще 1% – через річні", – написала Свириденко в Телеграм у середу.

Вона зазначила, що зараз споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці падають.

"Новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці", – пояснила очільниця уряду, додавши, що такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах Європейського союзу та допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти.

"Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності", – резюмувала Свириденко.