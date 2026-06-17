Український застосунок оренди квартир запущено у Варшаві

Український iOS-застосунок для оренди квартир запущено у Варшаві, європейська версія застосунку має назву birb, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі порталу новобудов "ЛУН" агентству "Інтерфакс-Україна".

Після Лондона, який команда додала у 2022 році, Варшава стала другим містом за межами України у застосунку. Про намір запуску у столиці Польщі команда повідомляла ще у березні 2023 року.

"Ми давно хотіли запустити bird для Варшави, оскільки там живе багато українців, а ринок оренди дуже напружений. Під час роботи над Варшавою ми додали фічі, яких поки немає навіть в українському застосунку, наприклад, деталізовані монументальні споруди на мапі, пошук за часом доїзду на роботу та детальні характеристики оголошення. Згодом плануємо перенести ці функції і в українську версію", – повідомив фаундер bird Арсеній Фещенко.

Серед головних переваг продукту – швидка 3D-мапа з точною локацією житла, детальні фільтри пошуку, агрегація оголошень з різних джерел та сповіщення про нові квартири, які з’являються на ринку.

Застосунок має платну підписку для перегляду контактів оголошення від власників.

Розробники застосунку пропонують безкоштовний доступ українцям на три місяці.

Наразі доступна лише iOS-версія польського застосунку. Після аналізу відгуків команда планує допрацювати продукт і випустити Android-версію.