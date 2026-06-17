Інтерфакс-Україна
Економіка
13:57 17.06.2026

ЕС та Міненерго України на URC-2026 закликатимуть про EUR650 млн внесків до Фонду підтримки енергетики

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ЕС та Міненерго України на URC-2026 закликатимуть про EUR650 млн внесків до Фонду підтримки енергетики
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Енергетичний сектор України потребує міжнародної допомоги, у звязку з чим Фонд підтримки енергетики та Міністерство енергетики України на URC-2026 у Гданську підніматимуть питання про надання EUR650 млн внесків для забезпечення енергетичної стійкості, повідомило Енергетичне співтовариство (ЕС).

"Енергетична стійкість буде головним пріоритетом (на URC-2026 – ЕР). Український енергосектор потребує допомоги міжнародної спільноти. Фонд підтримки енергетики та Міністерство енергетики України закликають до середини 2026 року надати EUR650 млн нових внесків для фінансування затверджених пріоритетів та забезпечення готовності енергетичної системи України до майбутньої зими", – йдеться в повідомленні ЕС у Facebook у середу.

Там також зазначили, що ці внески матимуть швидкий та прямий вплив на відновлення енергосистеми.

ЕС наголосив, що Фонд підтримує понад 70 українських енергетичних компаній, а у 2025 році 76% підтримки було спрямовано на виробництво, розподіл та передачу електроенергії, при цьому 40% поставлених товарів та послуг складалися з обладнання для виробництва електроенергії та трансформаторів.

"Після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни Фонд енергетичної підтримки України довів, що може надавати швидку та цілеспрямовану підтримку там, де вона найбільше потрібна. Збереження цього впливу в масштабах залежить від постійної допомоги", – резюмувало Енергоспівтовариство.

Як повідомлялося, за інформацією Міненерго, на початок червня 2026 року до заснованого у 2022 році Фонду підтримки енергетики України, який адмініструється Енергоспівтоваристом, надійшли грантові кошти на суму майже EUR1,93 млрд від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.

Теги: #urc_2026 #міненерго #стійкість #ес #енергетика

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