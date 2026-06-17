Digital-гіганти за 5 міс.-2026 збільшили сплату "податку на Google" в Україну на 8,6% в євро та на 25% у доларах

Міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, за січень-травень 2026 року сплатили до державного бюджету понад 8,7 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), повідомила т. в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

Згідно з оприлюдненою нею у Facebook інформацією у середу, у валютному еквіваленті нерезиденти, які надають електронні послуги українцям та зареєстровані платниками ПДВ, перерахували EUR80,4 млн, що більше показника аналогічного періоду минулого року на EUR6,4 млн, або 8,6%, та $105,4 млн, що перевищує показник за п’ять місяців 2025 року на $21,1 млн або 25%.

"Щодня кожен з нас користується цифровими сервісами. Відео, реклама у соцмережах, зберігання фото та документи у хмарних сховищах. І це не просто сервіс, а і податки, які сплачують до бюджету цифрові компанії", – пояснила очільниця відомства.

За її словами, найбільшими платниками податку стали компанії Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix. Карнаух підкреслила, що зростання надходжень свідчить про розвиток цифрової економіки та збільшення обсягів споживання цифрових сервісів українцями, що є важливим ресурсом для держбюджету завдяки справедливому оподаткуванню глобальних онлайн-платформ.

Карнаух нагадала, що з початку 2026 року платниками ПДВ в Україні стали ще 12 компаній-нерезидентів, а загальна кількість зареєстрованих платників у цьому сегменті на сьогодні сягає 154.

Згідно із чинним законодавством, іноземні компанії зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо обсяг їхніх електронних послуг (онлайн-реклама, стрімінгові платформи, хмарні рішення, ПЗ та маркетплейси) для українських користувачів перевищив 1 млн грн за останні 12 місяців.