Інтерфакс-Україна
Економіка
12:15 17.06.2026

Західні регіони є лідерами за реалізацією нових форматів торгової нерухомості – UTG

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Західні регіони є лідерами за реалізацією нових форматів торгової нерухомості – UTG

Найвищий рівень запитів на реконцепцію торгових об’єктів фіксується у центральних регіонах, на заході країни – бум на нові формати, повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Запит на реконцепцію та створення нових форматів нерухомості в Україні станом на 2026 рік є надзвичайно високим і перебуває у фазі активного практичного втілення. Внутрішня міграція, зміна споживацької поведінки та високі вимоги до безпеки змусили девелоперів кардинально переглянути підходи до комерційних площ", – повідомила Локтіонова.

Запити на реконцепцію та безпосередня реалізація розподілені по регіонах нерівномірно через безпекові фактори та концентрацію капіталу.

За даними UTG, найвищий рівень запитів на реконцепцію – у центральних областях та столиці. Власники столичних об’єктів найчастіше замовляють аудит та розробку реконцепцій, оскільки конкуренція у Києві величезна, а вимоги орендарів найсуворіші.

"Ми бачимо, що старі або неефективні ТРЦ (особливо площею понад 50 тис. кв. м) активно переформатовуються. Великі розважальні зони та порожні галереї замінюють на багатофункціональні простори (mixed-use), що включають коворкінги, медичні центри, офіси та спортивні хаби", – повідомила Локтіонова.

За її словами, зараз замість класичних мегамолів ринок фокусується на ритейл-парках (компактні одноповерхові комплекси на 10-20 тис. кв. м із власним паркінгом) та локальних/мікро-ТЦ у житлових районах (концепція "закупівлі біля дому").

Західні регіони (Львів, Ужгород, Мукачево, Івано-Франківськ, Чернівці) формують стабільний потік запитів на створення нових форматів "з нуля" під потреби релокованого бізнесу та нових жителів і де-факто є абсолютним лідером таких проєктів за реалізацією. Такі проєкти, за словами експертки, наразі демонструють швидку окупність (до декількох років).

Що стосується південних та східних регіонів (Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя), то тут попит зростає, але запити мають оборонно-адаптивний характер.

"Бізнес шукає рішення для перезапуску постраждалих об’єктів або створення підземних/захищених торгових зон", – зазначила Локтіонова.

При цьому у всіх регіонах девелопери роблять окремий фокус на автономність, безпеку та інклюзивність. Обов’язковою умовою будь-якого оновленого чи нового формату є наявність облаштованих сертифікованих укриттів, систем автономного енерго- та водопостачання.

Компанію UTG створено 2001 року. Вона розробила понад 1,3 тис. концепцій об’єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

Теги: #нерухомість #локтіонова #західні_області #трц #utg

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