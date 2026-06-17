Інтерфакс-Україна
Економіка
11:45 17.06.2026

Свириденко доручила підготувати рішення щодо кредитування бізнесу в прифронтових регіонах і підтримки "Нафтогазу"

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Свириденко доручила підготувати рішення щодо кредитування бізнесу в прифронтових регіонах і підтримки "Нафтогазу"
Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доручила Міністерству фінансів спільно з Міністерством економіки підготувати зміни до Стратегії розвитку державних банків, які передбачатимуть розширення кредитування бізнесу, зокрема в прифронтових регіонах.

"Підприємці потребують ширшого доступу до кредитного фінансування – для відновлення та розвитку виробництв, створення нових робочих місць. Особливо це актуально для прифронтових регіонів", – написала Свириденко у телеграм за підсумками зустрічі з головою Національного банку, керівниками державних банків та народними депутатами.

За її словами, оновлена стратегія під час війни має визначати пріоритетні напрями кредитування, насамперед оборонної промисловості та енергетики, а також містити конкретні рішення для розширення фінансування підприємств у прифронтових областях.

Крім того, Свириденко доручила Мінфіну підготувати пропозиції щодо залучення ресурсів державного банківського сектору для підтримки НАК "Нафтогаз України" під час підготовки до наступного опалювального сезону.

Вона також наголосила на важливості активнішої участі державних банків у реалізації програм підтримки бізнесу в прифронтових регіонах, насамперед у галузях, що забезпечують обороноздатність держави, енергетичну та економічну стійкість.

Теги: #кредитування_бізнесу #мінекономіки #свириденко #мінфін #нафтогаз

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