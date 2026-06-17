Інтерфакс-Україна
Економіка
10:35 17.06.2026

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

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Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р
Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що очікує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) в цьому році на рівні 2%, написала народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у телеграм у середу з засіданні Ради з питань підтримки підприємництва.

У той же час, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", в оновленому макропрогнозі, на якому базується Бюджетна декларація, закладено нижчу оцінка зростання ВВП цього року – 1,6%.

Урядовий прогноз, закладений у держбюджет-2026, передбачає зростання 2,4%, але глава Мінекономіки Олексій Соболев минулого тижня повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" про його перегляд у бік зменшення, але тоді не назвав новий показник.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 4 червня схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 рр. з двома сценаріями. За оптимістичного, який передбачає завершення війни до 2027 року, зростання ВВП наступного року становитиме 4,5% за інфляції 8,9%, тоді як за менш оптимістичного – 1,3% за інфляції 8%.

У наступні два роки різниця між сценаріями вже не настільки велика: так, у 2028 році перший сценарій передбачає збільшення ВВП на 5,3% за інфляції 6,9%, тоді як другий – на 4,1% за інфляції 8,2%.

Нарешті, у 2029 році за більш оптимістичним варіантом ВВП зросте на 6,7% за інфляції 5,1%, тоді як за менш оптимістичним – на 5% за інфляції 5,9%.

Щодо курсу гривні, то цього року в уряді для розрахунків його середнє значення оцінюють у 44,4 грн/$, на кінець року – 45,8 грн/$1, тоді як наступного – відповідно 47,1 грн/$1 та 48,3 грн/$1, у 2029-му – 50,7 грн/$1 та 51,5 грн/$1.

Як повідомлялося, Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%, але залишив його на наступний рік на рівні 2,8%, а в 2028 році очікує його прискорення до 3,7%.

МВФ минулого тижня погіршив прогноз зростання української економіки за результатами цього року до 1,0-1,6%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого – в діапазоні 1,8-2,5%.

ЄБРР у свою чергу погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році з 2,5% до 2,2%, а Світовий банк – до 1,2%.

Теги: #василевська_смаглюк #ввп #свириденко

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