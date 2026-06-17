Інтерфакс-Україна
Економіка
07:18 17.06.2026

Гранти на розвиток садівництва і теплиць у 2026р отримали 35 підприємств на 183 млн грн – Мінекономіки

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Гранти на розвиток садівництва і теплиць у 2026р отримали 35 підприємств на 183 млн грн – Мінекономіки
Фото: Unsplash

Учасниками грантової урядової програми підтримки садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства з початку 2026 року стали 35 підприємств, які отримали фінансування на загальну суму 183 млн грн, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України у вівторок.

Як зазначено у релізі, станом на 15 червня профінансовано 18 рішень щодо розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства на 74 млн грн, а також 17 грантів на розвиток тепличного господарства на 109 млн грн.

Мінекономіки уточнило, що від початку року ухвалило 42 рішення про надання грантів на загальну суму 215,4 млн грн. Зокрема, погоджено 22 гранти на 89 млн грн для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, а також 20 рішень на 126,5 млн грн щодо підтримки тепличного господарства.

Загалом від початку дії програми грантової підтримки держава вже виплатила 1,8 млрд грн за 429 грантами, зазначили у міністерстві. Зокрема, на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства спрямовано 1,2 млрд грн для оплати 317 грантів, із яких у повному обсязі профінансовано 297. На розвиток тепличного господарства виплачено 604 млн грн для оплати 112 грантів, усі вони профінансовані в повному обсязі.

Як повідомлялося, Мінекономіки відновило прийом заявок на гранти для розвитку тепличного господарства та садівництва з 2 лютого 2026 року. У 2026 році сума гранту становить до 7 млн грн на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Подати заявку можна виключно через портал "Дія". Обов'язковою умовою є реєстрація в Державному аграрному реєстрі та наявність права власності або оренди земельної ділянки строком не менше ніж на сім років.

 

Теги: #гранти #садівництво

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