Інтерфакс-Україна
Економіка
16:10 16.06.2026

В Києві вже побудовані об'єкти розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт, ще понад 100 МВт потужності в роботі – Кличко

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Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати Комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні оглянув когенераційне обладнання на одному з об'єктів критичної інфраструктури. В межах реалізації плану стійкості нещодавно тут встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них – 4,5 МВт, а загальна потужність – 18 МВт. Наразі установки, працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, в столиці завершене будівництво нових об'єктів розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт. Іще понад 100 МВт потужності – в роботі. Загалом цього року столиця має отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності.

"На сьогодні вже, зокрема, встановили три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт, які працюватимуть для безперебійного живлення об'єктів водопостачання. Загалом цьогоріч плануємо забезпечити близько 40 МВт резерву для систем водозабезпечення", – додав Кличко.

Він наголосив, що Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної.

"Ми провели низку експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів. Із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування. Загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. Інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем водо- й теплопостачання. Та низка інших проєктів з підготовки до зими – сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінанасування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери", – розповів міський голова.

 

Теги: #київ #підготовка #кличко #зима

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