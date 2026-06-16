НБУ захищатиме в суді правомірність штрафів банку "Альянс" і МІБ майже на 97 млн грн

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) захищатиме в судах правомірність оскаржених банком "Альянс" і Міжнародним інвестиційним банком (МІБ) штрафів на загальну суму 96,99 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомляється на сайті регулятора.

Як нагадав Нацбанк, у жовтні 2025 року він оштрафував банк "Альянс" на 67,58 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Порушення, зокрема, стосувалися внутрішніх документів із фінмоніторингу, управління ризиками нових і наявних технологій та продуктів, перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, документування відповідних заходів і надання регулятору інформації та документів.

Ще один штраф у розмірі 15,9 млн грн було накладено на банк Альянс за недоліки під час перевірки клієнтів, зокрема осіб із високим рівнем ризику, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки в документуванні заходів фінмоніторингу та невжиття додаткових заходів у разі, коли кінцевий бенефіціар є членом сім'ї політично значущої особи.

Крім того, регулятор виніс банку письмове застереження через невнесення до анкет клієнтів інформації, підтвердженої наявними в банку документами.

У грудні 2025 року НБУ оштрафував МІБ на 13,52 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначається, що порушення стосувалися неналежної оцінки ризик-профілю МІБ і ризиків його клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, розроблення та оновлення внутрішніх документів, а також належної й посиленої перевірки клієнтів.

Водночас банк несвоєчасно або не в повному обсязі надавав інспекційній групі інформацію та документи, а його система автоматизації не забезпечувала повного виконання вимог фінансового моніторингу.

Фінустанова також отримала письмове застереження за несвоєчасну автоматизацію формування типових відповідей на запити регулятора.

За даними Нацбанку, станом на 1 травня 2026 року банк "Альянс" і МІБ із загальними активами 22,0 млрд грн і 10,1 млрд грн посідали відповідно 23-тє та 32-ге місця серед 58 банків України.

Джерело: