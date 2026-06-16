Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

Уряд Великої Британії підтвердив надання гарантій під виділення кредиту в розмірі 210 млн фунтів стерлінгів для забезпечення стабільних поставок збагаченого урану британською Urenco українським АЕС протягом наступних двох років, повідомило АТ "НАЕК "Енергоатом" у вівторок.

"Це рішення стало черговим кроком міжнародних партнерів для посилення фінансової спроможності "Енергоатома" та стабільної роботи атомної генерації в умовах повномасштабної війни", – зазначили в НАЕК.

Гарантію надає британський уряд через експортно-кредитне агентство UK Export Finance (UKEF).

Як нагадали в компанії, у 2024 р. "Енергоатом" уже залучав EUR181 млн кредиту від Deutsche Bank AG та Barclays Bank PLC під гарантії UK Export Finance.

"НАЕК повністю та вчасно виконала фінансові зобов'язання перед партнером Urenco у 2024-2025 роках", – наголосили в НАЕК.

Наразі "Енергоатом" має низку контрактів на постачання ядерних матеріалів – збагаченого та природного гексафториду урану. Зокрема, канадська Cameco до 2035 р. постачатиме уран, який збагачуватиме Urenco.

Рішення Великої Британії демонструє готовність партнерів і надалі підтримувати Україну для забезпечення стабільної роботи вітчизняних АЕС, які генерують понад 50% електроенергії в державі, додали в "Енергоатомі".