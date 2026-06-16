Зеленський та Георгієва обговорили подальшу підтримку України з боку МВФ

Президент України Володимир Зеленський та директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва обговорили продовження підтримки України й домовилися про подальшу співпрацю, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Глава держави подякував за підтримку України й програму МВФ, яка сприяє нашій економічній стабільності та є першим сигналом довіри для всіх міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у вівторок.

Повідомляється, що Зеленський і Георгієва детально обговорили продовження підтримки України й домовилися про подальшу співпрацю. Президент повідомив про реалізацію реформ для зміцнення економічної безпеки.