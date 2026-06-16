Інтерфакс-Україна
Економіка
17:29 16.06.2026

Зеленський та Георгієва обговорили подальшу підтримку України з боку МВФ

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Президент України Володимир Зеленський та директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва обговорили продовження підтримки України й домовилися про подальшу співпрацю, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Глава держави подякував за підтримку України й програму МВФ, яка сприяє нашій економічній стабільності та є першим сигналом довіри для всіх міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у вівторок.

Повідомляється, що Зеленський і Георгієва детально обговорили продовження підтримки України й домовилися про подальшу співпрацю. Президент повідомив про реалізацію реформ для зміцнення економічної безпеки.

Теги: #мвф #георгієва #зеленський

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