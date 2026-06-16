НБУ затвердив правила запуску банків фінансової інклюзії

Національний банк України (НБУ) затвердив пакет нормативних змін, який визначає порядок ліцензування, регулювання та нагляду за банками фінансової інклюзії (БФІ) і набуде чинності 26 червня, повідомляється на сайті регулятора у вівторок.

"Банк фінансової інклюзії має вирішити питання повноцінного доступу населення, зокрема соціально вразливих груп, та малого бізнесу до фінансових послуг на віддалених малонаселених територіях, наближених до воєнних дій, та на звільнених територіях", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

За інформацією регулятора, такі банки мають забезпечити доступ до фінансових послуг на прифронтових і деокупованих територіях, де через безпекові ризики відсутні банківські відділення або через перебої зі зв'язком повноцінно не працюють дистанційні канали обслуговування.

Регуляторний пакет визначає порядок видачі обмеженої банківської ліцензії новоствореному БФІ та переоформлення чинної банківської ліцензії, вимоги до внутрішнього контролю й управління ризиками, а також правила залучення комерційних агентів.

БФІ має складати стратегію та бізнес-план на три роки, а його наглядова рада – переглядати їх щонайменше раз на рік. Документи, зокрема, мають визначати плановану структуру клієнтської бази, території обслуговування, плани розвитку каналів надання послуг і продуктів, потреби в кадрових та операційно-технологічних ресурсах і способи досягнення запланованих результатів.

Переоформлення ліцензії чинного банку передбачає припинення дії його банківської ліцензії та видачу обмеженої ліцензії БФІ. НБУ має ухвалити рішення щодо переоформлення протягом не більш як 45 робочих днів після отримання заяви.

Зазначається, що після переоформлення ліцензії банк набуватиме статусу БФІ та права здійснювати відповідну діяльність із дня видачі обмеженої ліцензії. Протягом 20 робочих днів він повинен подати Нацбанку внутрішні документи щодо фінансової інклюзії, управління ризиками, контролю та надання послуг поза відділеннями.

Новостворений банк також набуватиме статусу БФІ з дня видачі обмеженої ліцензії, а НБУ вноситиме відповідний запис до Державного реєстру банків протягом двох робочих днів після ухвалення рішення.

Комерційні агенти БФІ зможуть приймати готівку за межами пунктів надання фінансових послуг, якщо інше не передбачене законодавством або внутрішніми документами банку. Відповідальність перед клієнтами за діяльність залучених агентів нестиме банк.

Невиконання БФІ його стратегії та бізнес-плану або порушення встановлених для нього вимог і обмежень може стати підставою для позапланової інспекційної перевірки. За недотримання спеціальних вимог НБУ зможе накласти на банк штраф у розмірі до 1% його зареєстрованого статутного капіталу.

Зміни затверджені постановами правління НБУ №61, №64 та №65 від 12 червня 2026 року. Вони набудуть чинності одночасно із введенням у дію закону про розвиток фінансової інклюзії 26 червня, після чого заявники зможуть звертатися до регулятора по відповідну ліцензію.

Закон про БФІ розроблено на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом, за яким регулятор мав підготувати комплексні законодавчі зміни для розв'язання проблем фінансової інклюзії з використанням наявної інфраструктури.

За оцінкою Світового банку, рівень охоплення населення України фінансовими послугами у 2021 році становив 84% за цільового показника 95%. Повномасштабне вторгнення погіршило доступ до таких послуг через руйнування та припинення роботи частини банківських відділень і банкоматів.

Як повідомлялося, центробанк вважає потенційними претендентами на отримання обмеженої банківської ліцензії власників великих роздрібних мереж, мереж АЗС, аптек і поштових компаній, які мають розгалужену мережу точок присутності та досвід обслуговування значної кількості клієнтів.