Комітет Ради підтримав продовження ставки податку для банків на рівні 50%

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та у цілому законопроєкт №15262 про продовження на 2027 рік підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50%, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Законопроєктом пропонується продовжити на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За оцінкою Міністерства фінансів, ухвалення законопроєкту дасть змогу залучити до зведеного бюджету 50 млрд грн за результатами податкових періодів 2027 року.

Гетманцев зазначив, що доходи 60 банків за підсумками 2025 року становили 579,3 млрд грн, що на третину більше, ніж у 2023 році, та на 14% перевищує показник 2024 року.

Водночас член комітету, народна депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що голосувала проти законопроєкту, оскільки, на її думку, підвищена ставка податку може негативно вплинути на кредитування енергетичного та оборонного секторів.

"Це нищівна норма, яка перекреслить ритмічність кредитування", – написала вона в Телеграмі.

Як повідомлялося, 20 травня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №15262.

Нацбанк виступає проти продовження ставки податку на прибуток банків на рівні 50%, вважаючи, що це створює ризики для нарощування кредитування та здатності банків підтримувати економіку під час війни й повоєнного відновлення.

За оцінкою регулятора, додаткові 20 млрд грн бюджетних надходжень від підвищеного податку можуть коштувати економіці 200-300 млрд грн кредитного ресурсу. Нацбанк також застеріг, що скорочення запасів капіталу передусім позначиться на державних банках і може ускладнити фінансування енергетичного та оборонного секторів.

Президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов раніше оцінював, що за прогнозованого прибутку банківської системи до оподаткування близько 220 млрд грн у 2026 році ставка 50% зменшить її чистий прибуток на 55 млрд грн порівняно зі ставкою 25% і на 70 млрд грн порівняно зі стандартною ставкою 18%. Через ефект левериджу це може скоротити кредитний потенціал банків на 550-700 млрд грн.