Інтерфакс-Україна
Економіка
14:35 16.06.2026

Зеленський після розмови з Трампом поговорить з директоркою МВФ – радник

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Зеленський після розмови з Трампом поговорить з директоркою МВФ – радник
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський матиме розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту "великої сімки" (G7) в м. Евіан-ле-Бен (Франція) у вівторок, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Зараз президент поговорить ще з директоркою МВФ", – сказав Литвин журналістам, відповідаючи на запитання про деталі зустрічі з Трампом, та пообіцяв розкрити зміст зустрічей пізніше.

Як повідомлялося, Зеленський прибув у вівторок вранці до місця проведення саміту G7 та одразу провів коротку зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном. Пізніше він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та державним секретарем США Марко Рубіо, які також прибули на саміт. Крім того, на вівторок заплановано двосторонні зустрічі Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністрами Сполученого Королівства Кіром Стармером та Канади Марком Карні, а також з Георгієвою.

Повідомивши про початок зустрічей на саміті G7, Зеленський заявив, що "головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен". Зустрічі, що вже відбулися на той час, він назвав "змістовними".

Теги: #мвф #георгієва #зеленський

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