Інтерфакс-Україна
Економіка
14:29 16.06.2026

ДПС, БЕБ, Держфінмон, НБУ, Офіс генпрокурора та ДМС створили МРГ для протидії схемам виведення коштів за кордон

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Державна податкова служба (ДПС) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ), Національним банком України (НБУ), Державною митною службою (ДМС), Державною службою фінансового моніторингу та Офісом генпрокурора ухвалили рішення про створення спільної міжвідомчої робочої групи (МРГ) для руйнування масштабних схем виведення коштів за кордон, повідомила т. в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Нещодавно ДПС оприлюднила інформацію про масштабну схему виведення коштів за кордон через ризикові компанії. Йдеться про понад 2,3 тис. компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. Наше завдання – не лише виявляти такі схеми, а разом з правоохоронними органами та іншими держінституціями руйнувати їх та зробити все можливе для притягнення до відповідальності виконавців та організаторів", – написала Карнаух на сторінці у Facebook у вівторок.

За її словами, під час спільної наради відомства домовилися обмінятися аналітикою за кожним виявленим фактом для встановлення повного ланцюга причетних осіб, організаторів схем, кінцевих вигодоотримувачів та фактичних контролерів компаній-нерезидентів.

МРГ також планує координувати дії для раннього виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій, встановлення організаторів схем, кінцевих вигодоотримувачів та фактичних контролерів компаній-нерезидентів, які можуть використовуватися для незаконного виведення коштів.

"Кожен орган працюватиме у межах своєї компетенції", – додала Карнаух.

Теги: #робоча_група #схеми #виведення_коштів #фінанси

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