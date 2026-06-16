ЄС надасть EUR75 млн на відновлення НБК Чорнобильської АЕС

Європейський Союз спрямує EUR75 млн грантової допомоги на відновлення Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок російських атак.

Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час саміту G7.

Також, за її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми.

Як повідомлялося, РФ 14 лютого 2026 року дроном пошкодила дах НБК. Його було відремонтовано, але конфайнмент потребує масштабного відновлення.

У квітні цього року Європейський банк реконструкції та розвитку та Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" підписали грантову угоду на EUR30 млн як перший транш на відновлення НБК.