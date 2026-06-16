Інтерфакс-Україна
Економіка
14:21 16.06.2026

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

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НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт постанови про звільнення побутових споживачів від сплати за послуги розподілу природного газу, а також послуги технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у зв'язку з пошкодженням або знищенням російськими агресорами їхніх об'єктів газоспоживання.

Відповідне рішення прийняте на засіданні енергорегулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн.

В обгрунтуванні проєкту постанови вказується, що ним пропонується внести відповідні зміни до Кодексу газорозподільних мереж (постанова НКРЕКП від 30 вересня 2015 № 2494), Типового договору розподілу та Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку (постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 № 2498 та від 5 січня 2023 № 2291 відповідно).

Таким чином, після остаточного прийняття постанови побутовим споживачам не нараховуватиметься плата за послуги розподілу природного газу та технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у зв'язку з пошкодженням або знищенням помешкань атаками РФ, якщо таке пошкодження призвело до неможливості споживання газу відповідно до правил технічної експлуатації.

Крім того, побутові споживачі звільнятимуться від обов'язку знімати та щомісяця надавати Оператору ГРМ фактичні показання лічильника газу та за той період споживання, протягом якого плата за послуги розподілу природного газу не нараховується.

Регулятор вказує, що зазначений проєкт постанови приймається з метою приведення нормативно-правових актів НКРЕКП до вимог закону № 4825-ІХ, яким, зокрема, призупиняється нарахування плати за комунальні послуги у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна внаслідок агресії РФ. Закон набув чинності 15 квітня 2026 року.

 

Теги: #нкрекп #енергетика #газ

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