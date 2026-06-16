Девелопер ЖК TRIIINITY завершив перший етап відновлення комплексу після російської атаки

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Девелоперська група Seven Hills завершила першочергові роботи з відновлення території та інфраструктури ЖК TRIIINITY, отримала результати обстеження пошкоджених внаслідок атаки рф будинків та виступила координатором між власниками житла та місцевою владою у питаннях фіксації пошкоджень, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії.

Наразі завершено першочергові роботи з відновлення території та інфраструктури комплексу: розчищено та прибрано територія, МЗК, паркінг, промислові альпіністи обстежили фасади та демонтували небезпечні елементи, завершено обшивку OSB-плитами пошкоджених конструкцій. Після обстеження інженерії перезапущено ліфти у всіх чергах, відновлено водопостачання в будинку третьої черги.

Компанія замовила обстеження пошкоджень у Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій (НДІБК). За його результатами стосовно запиту по монолітно-каркасним конструкціях зафіксовано тріщини в одному з пілонів, незначні пошкодження фахверку та балки на рівні першого поверху.

"Зазначені пошкодження не є критичними і не можуть призвести до руйнації будівлі. Ці пошкодження має бути усунено під час відновлювальних робіт. Технічний стан балконів буде уточнено при контрольних розкриттях оздоблення фасадів", – повідомив замдиректора НДІБК Юрій Слюсаренко.

Всі три будинки комплексу здано в експлуатацію (у 2023, 2024 та 2025 рр. відповідно). Два з них вже заселено. Це формує специфіку відновлювальних робіт з урахуванням потреб людей, які там живуть, зазначають в компанії.

"Наше головне завдання – супровід власників у відновленні їхньої нерухомості. Наш юридичний напрям допомагає мешканцям слідувати встановленим в Україні процедурам відновлення та отримання компенсації за пошкоджене майно. Також ми запропонували організацію взаємодії з підрядниками стосовно віконних та дверних конструкцій. І команда сервісного напряму буде продовжувати цю координацію до завершення монтажних робіт", – прокоментувала Наталія Дівєєва, CEO групи компаній Seven Hills, девелоперу проекту TRIIINITY.

Наразі заявки на "єВідновлення" подали понад 70 власників. Пошкодження вже зафіксовано комісією підрядників і в процесі процедури фіксації технічного нагляду представниками адміністрації міста.

Паралельно триває робота з відновлення життя житлового комплексу, його функціонування таким, яким він був концептуально задуманий і реалізований. Всі простори та сервіси комплексу вже доступні для користування: BBQ-зона, літній кінотеатр на даху, дитячі майданчики тощо. Щодо доступних для продажу лотів (квартири та паркомісця), то всі вони мають гарантію від девелопера про відновлення відповідності технічному стану нового новозбудованого майна. Як повідомили в компанії, про довіру покупців свідчить те, що вже проводяться перемовини за попередніми угодами після 24 травня.

Наступними кроками комплексного плану відновлення (з урахуванням типу пошкодження) є розробка проекту відновлення, визначення вартості, експертиза проектних рішень, виконання робіт спеціалізованими підрядниками, прийняття в експлуатацію.

"Де-юре власник сам має вирішувати питання всіма доступними методами відновлення. Протокол дій, який ми запровадили для вже заселених черг, – не правило на ринку та не вимога законодавства. Ми як девелопер просто хочемо бачити наш комплекс таким, яким ми його створили", – резюмує Дівєєва.

Як повідомлялося, ЖК TRIIINITY (вул. Василя Тютюнника, 41) було пошкоджено під час ракетної атаки РФ по Києву в ніч на 24 травня. Уражень різного ступеня зазнали всі черги комплексу та два рівня паркінгу.