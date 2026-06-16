Уряд планує підвищити мінімальну зарплату майже на 29% упродовж наступних трьох років

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Кабінет міністрів України у межах Бюджетної декларації на 2027-2029 роки прогнозує зростання мінімальної заробітної плати загалом майже на 29% упродовж трирічного періоду, повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк під час презентації декларації депутатам у вівторок.

Як повідомила парламентарка у телеграм-каналі у вівторок, підвищення мінімальної зарплати планується проводити поетапно: у 2027 році – на 10,4%, у 2028 році – на 8,7% та у 2029 році – на 7,1%. Одночасно передбачено зростання прожиткового мінімуму, яке у 2027 році становитиме 10,9%, у 2028 році – 8,9%, а у 2029 році – 7,1%. Уряд зазначає, що підвищення соцстандартів і гарантій відбуватиметься темпами, які випереджають інфляцію.

За її словами, під час представлення документа прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що обговорила з президентом Володимиром Зеленським питання комплексної реформи оплати праці в Україні.

"Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що мала зустріч з президентом Володимиром Зеленським, який порушив питання реформування оплати праці. Повна реформа потребуватиме близько 320 млрд грн. Але, як каже Свириденко, є сенс почати цю дискусію, щоби перші перегляди зарплат відбулись вже незабаром", – повідомила Василевська-Смаглюк.

Крім того, Бюджетна декларація на наступні три роки передбачає збереження видатків базового рівня 2026 року, зокрема, на фінансування програм скринінгу, харчування учнів, оплати праці вчителів та заходів демографічного розвитку.

Як повідомлялось, Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026 році до 50,7 грн/$1 у 2029 році. За інформацією нардепки, потреба України у міжнародному фінансуванні у 2027 році – 2 трлн 134,5 млрд грн, і це має бути міжнародна допомога від G7, ЄС, Світового Банку, Великої Британії, МВФ та з урахуванням гранту від ЄС й кредиту від Великої Британії, повернення якого здійснюється за рахунок заморожених активів РФ.