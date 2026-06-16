Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026р до 50,7 грн/$1 у 2029р

Базовий сценарій закінчення війни, на якому побудована урядова Бюджетна декларація на 2027-2029 рр., передбачає інфляцію в 2027 році 8,9% та девальвацію гривні до 48,3 грн/$1, повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк з презентації декларації депутатам у вівторок.

"Навіть в оптимістичний сценарій уряду закладається поступове послаблення гривні: середньорічний курс зросте з 44,4 грн/$ у 2026 році до 50,7 грн/$ у 2029 році. На кінець 2029 року долар коштуватиме 51,5 грн", – написала вона у телеграм.

Василевська-Смаглюк уточнила, що Бюджетна декларація передбачає два сценарії: закінчення війни і продовження війни.

"У разі завершення активних бойових дій цього року уряд планує повернутися до більш стриманої бюджетної політики після пікових воєнних витрат та прогнозує швидке скорочення дефіциту бюджету: 18,5% ВВП у 2026, 17,7% у 2027, 1,1% у 2028, 5,5% у 2029"Ж, – зазначила депутатка.

За її словами, якщо вдасться досягти миру у 2026 році, уряд очікує прискорення економічного зростання цього року на 2,6%, наступного – на 4,5%, у 2028 році – на 5,3% та у 2029 році на 6,7%.

Номінальний ВВП за цей період має зрости з 10,1 трлн грн у 2026 році до майже 15 трлн грн у 2029 році, зазначила Василевська-Смаглюк.

"Наступного року також будемо більше запозичувати. Зростання державного боргу на кінець 2026 року уряд очікує на рівні 106,1% ВВП. У 2027 – 113%", – додала вона.

За дописом депутатки, потреба України в міжнародному фінансуванні у 2027 році – 2 трлн 134,5 млрд грн, і це має бути міжнародна допомога від G7, ЄС, Світового Банку, Великої Британії, МВФ та з урахуванням гранту від ЄС й кредиту від Великої Британії, повернення якого здійснюється за рахунок заморожених активів РФ.