Інтерфакс-Україна
Економіка
11:07 16.06.2026

Мінекономіки 19 червня проведе онлайн-захід про доступне для бізнесу страхування воєнних ризиків

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Мінекономіки 19 червня проведе онлайн-захід про доступне для бізнесу страхування воєнних ризиків

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України 19 червня 2026 року проведе онлайн-захід, присвячений доступним для бізнесу рішенням по страхуванню воєнних ризиків.

Як повідомляється на сайті міністерства, під час зустрічі будуть обговорюватися, які страхові продукти з покриттям воєнних ризиків працюють вже сьогодні та їх умови, а також як державний компенсаційний механізм може допомогти зробити їх більш доступними.

У заході приймуть участь, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, голова правління Експортно-кредитного агентства України Руслан Гашев, генеральний директор Національної асоціації страховиків України Денис Ястреб, голова правління СК ARX Андрій Перетяжко, голова правління СК "ІНГО" Андрій Семченко.

Захід відбудиться з 14:00-15:30 в онлайн-форматі.

Посилання для підключення: https://eba-ua.zoom.us/j/82389273435?pwd=DABVPApHSwJMpz04LDfwS9F3hIMajK.1

Теги: #мінекономіки #страхування_воєнних_ризиків

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