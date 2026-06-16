Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації на конкурсі з 1322 МВт до 1505 МВт за рахунок Дніпропетровщини – Шмигаль

Фото: Міненерго

Кабінет міністрів розширив обсяг будівництва нової генерації за конкурсом з 1322 МВт до 1505 МВт, збільшивши на 183 МВт квоту для Дніпропетровської області, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як він зазначив, основна мета – посилити надійність електропостачання Дніпровського енерговузла, мінімізувати будь-які ризики у прифронтовому регіоні та забезпечити додатковий резерв потужності для енергосистеми.

Крім того, за його словами, наказом Міненерго утворено комісію з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності. Головою комісії визначено першого заступника міністра енергетики (Артема Некрасов – ЕР), який найближчим часом затвердить її персональний склад.

НЕК "Укренерго" зі свого боку вказала, що другий етап конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності має на меті подолання чи зменшення рівня енергодефіциту в регіонах, де енергетична інфраструктура найбільше постраждала від російських обстрілів. Вона зазначила, що для кожного з регіонів визначена конкретна частка обсягу нової генерації.

Таким чином, виходячи з попередніх та останнього урядового рішення Київська та Черкаська області отримують квоту в 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська області – 872 МВт, Дніпропетровська область 283 МВт, Одеська область – 100 МВт.

"Укренерго", серед іншого, звернула увагу, що мінімальний термін експлуатації кожного енергооб’єкта має складати не менше 20 років або 100 000 годин роботи, а нові енергоустановки мають відповідати технічним вимогам, що мають спростити балансування ОЕС України.

Як повідомлялося, сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів у результаті першого етапу конкурсу, який завершився наприкінці минулого року, становить 78,1 МВт. Для другого етапу були оновлені правила. Зокрема, кожен об’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт та обов’язково оснащений другим рівнем захисту. Переможець також бере на себе зобов’язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни. Переможцям надаватиметься підтримка за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі вартість МВт*год – до 27,92 євроцента за 1 кВт*год.

Уряд очікує, що весь запланований для другого етапу конкурсу обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року.