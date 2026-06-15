Українці в травні значно скоротили купівлю авто з Китаю, частка електромобілів впала на 33 в.п.

Українці у квітні придбали 900 легкових авто (нових та вживаних), ввезених з Китаю, що на 43% менше за аналогічний показник травня минулого року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Крім того, порівняно з квітнем поточного року купівля таких авто скоротилась на 28%.

Основну кількість придбаних авто у травні становили нові легкові – 754 од., що на 44% менше за травень-2025 та на 28,6% менше показника квітня-2026, тоді як вживаних було придбано 146 од., відповідно менше на 40% та на 17%.

Більшість легковиків з КНР були електромобілями, але їхня частка скоротилась до 52% порівняно з 85% у травні торік.

Частка гібридних авто становила 28%, бензинових – 18%, дизельних – 2%.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження стали BYD Sea Lion 06 – 89 од., BYD Song L – 75 од., BYD Leopard 3 – 57 од., Zeekr 7X – 39 од. та Chery Tiggo 4 – 27 од.

Серед вживаних авто найчастіше купували Zeekr 7X (18 од.).

Як повідомлялось, за даними Держмитслужби, 2025 року Китай за рахунок електромобілів увійшов до трійки найбільших постачальників легкових авто в Україну після США та Німеччини, його частка в загальному імпорті легкових авто становила 16,4% (більше ніж на $1 млрд).

Водночас у січні-травні поточного року, як і торік за цей період він вже не входив в трійку найбільших експортерів цих авто в Україну.

Загалом за п’ять місяців в Україну ввезено легкових авто на $1,71 млрд, що на 16,6% менше за показник аналогічного періоду 2025 року.