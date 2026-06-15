ФРУ буде добиватись послаблення вимог НБУ щодо повернення валютної виручки при експорті складного промобладнання та верстатів

Федерація роботодавців України (ФРУ) вітає рішення Національного банку про збільшення з 15 червня 2026 року максимального терміну повернення валютної виручки для експортерів трубної продукції та комплектуючих залізничного транспорту з 180 до 270 днів і має намір добиватись ухвалення аналогічних рішень щодо інших товарних позицій.

"ФРУ вітає рішення НБУ(...) Водночас ФРУ працюватиме над тим, щоб було досягнуто подальшого виконання розпорядження Кабінету міністрів №573-р та ухвалення аналогічних рішень щодо інших товарних позицій, насамперед складного промислового обладнання та верстатів, для яких питання збільшення строків валютних розрахунків залишається актуальним. Продовжуємо працювати над усуненням бар’єрів для українського експорту та посиленням конкурентних позицій вітчизняної переробної промисловості на світових ринках", – говориться в пресрелізі.

Констатується, що це вже друге рішення НБУ за останні місяці щодо збільшення строків валютних розрахунків для експортерів продукції з високою доданою вартістю. У лютому 2026 року аналогічні зміни були запроваджені для виробників продукції аграрного машинобудування та спеціалізованої техніки.

Втім зазначається, що протягом тривалого часу НБУ не реалізовував цю частину урядових рекомендацій. Попри численні звернення та обґрунтування ФРУ, питання фактично залишалося без руху. На початку 2026 року ФРУ винесла його на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції та розвитку підприємництва. За підсумками засідання та подальших консультацій за участю Мінекономіки і НБУ було відновлено роботу над реалізацією розпорядження Уряду.

Зокрема, 3 березня 2026 року ФРУ передала додаткові обґрунтування щодо необхідності збільшення строків валютних розрахунків саме для продукції за кодами УКТ ЗЕД 7304, 7305, 7306 та 8607.

Штучне обмеження строків повернення валютної виручки на рівні 180 днів суттєво ускладнювало вихід українських виробників на віддалені ринки та створювало додаткові труднощі для виконання довгострокових експортних контрактів. Для підприємств трубної галузі та виробників комплектуючих для залізничного транспорту характерними є тривалі виробничі цикли, складна логістика та значні строки поставки продукції. В умовах війни ці виклики лише посилилися.

"Ефективний розвиток експорту продукції переробної промисловості неможливий за надмірно жорстких валютних обмежень. Саме тому ФРУ послідовно виступає за адаптацію валютного регулювання до реальних умов міжнародної торгівлі та потреб українських виробників", – підкреслюється в пресрелізі.

Як повідомлялось, НБУ збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за деякими операціями з експорту труб та комплектуючих до залізничного транспорту, здійснених із 15 червня 2026 року згідно з отриманими пропозиціями від уряду. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів № 573-р було ухвалене 21 червня 2024 року.

Також повідомлялося, що з 1 березня 2026 року НБУ збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту окремої сільськогосподарської та спеціалізованої техніки. Це рішення також було ухвалене згідно з пропозиціями уряду, передбаченими розпорядженням Кабінету міністрів від 21 червня 2024 року №573-р.