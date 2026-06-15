Інтерфакс-Україна
Економіка
12:45 15.06.2026

НБУ минулого тижня збільшив валютні інтервенції на 50,7%

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НБУ минулого тижня збільшив валютні інтервенції на 50,7%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $388,4 млн, або на 50,7%, – до $1 млрд 154,9 млн, що стало найбільшим тижневим обсягом інтервенцій з кінця березня, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами зросло до $166,0 млн з $119,0 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $663,9 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо збільшилось: з понеділка по четвер воно становило майже $21,1 млн проти $18,9 млн на позаминулому тижні.

Офіційний курс гривні до долара, який на початку минулого тижня становив 44,3583 грн/$1, з 9 по 11 червня послідовно оновлював історичні мінімуми, сягнувши в четвер 44,9790 грн/$1, після чого наприкінці тижня гривня дещо зміцнилася – до 44,9256 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара протягом тижня рухався слідом за офіційним: курс купівлі зріс майже 60 коп. – до 44,64 грн/$1, а курс продажу майже на 64 коп. – до 45,08 грн/$1.

Теги: #валютні_інтервенції #нбу

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