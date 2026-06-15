Трамп пригрозив Макрону ввести 100% мита на вина з Франції

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести мита на французьке вино та шампанське у розмірі 100%, якщо Париж не відмовиться від цифрового податку щодо американських технологічних компаній.

"Я попросив президента Франції (Емманюеля) Макрона не стягувати податок з американських компаній. А якщо вони будуть це робити, то у мене не буде вибору, окрім як стягувати мита у розмірі 100% на все шампанське, на всі вина з Франції", – сказав голова Білого дому виданню The New York Post.

Газета зазначає, що ці погрози Трампа пролунали на тлі майбутнього саміту G7 у французькому Евіан-ле-Бені.

Крім того, ці висловлювання президента США спростовують заяви канцелярії Макрона минулого тижня, в яких йшлося про те, що Вашингтон і Париж врегулювали розбіжності щодо оподаткування американських компаній.

The New York Post пише, що Франція ввела податок щодо технологічних компаній ще у 2019 році. Зокрема, він поширюється на місцеві доходи таких американських компаній, як, наприклад, Amazon.