В Україні треба встановити антидронові сітки на АЗК та дозволити спрощене ліцензування мобільних заправок – CEO Prime Group

Україна потребує комплексу заходів на автозаправних комплексах з метою їх захисту від російських ударів та запобігання загрозі паливної кризи, вважає гендиректор Prime Group Дмитро Льоушкін.

"Поки ми спостерігаємо, як у Криму закінчується бензин, ворог вже також методично б’є і по ниших АЗС. До речі, їх не так багато в країні – лише 6 тис.", – написав він на сторінці у Facebook.

На думку Льоушкіна, в масштабах п’ятирічної війни ця кількість АЗК є обмеженою, особливо з урахуванням того, що всі місця розташувсання АЗК вказано на гугл-картах.

"Що я пропоную. Комплекс заходів: антидронові сітки, їх треба допомогти профінансувати та зробити "правильними". Тут без допомоги влади, бізнесу не обійтися", – стверджує гендиректор Prime Group.

Він також вважає за необхідне дозволити фарбувати газові модулі на АЗК в різні кольори та не отримувати штрафи за це.

"Машинний зір налаштований на пошуки модулів і по них спочатку летить. Треба терміново дозволити бізнесу маскувати їх і не отримувати за це штрафи", – запропонував Льоушкін.

На його думку, варто також терміново схвалити спрощені формати отримання ліцензій на мобільні АЗС.

"Є цілком ймовірний шанс, що стаціонарні АЗС дешевше бізнесу закрити, а щоб забезпечувати населення, доведеться використовувати паливозаправники, які по суті у нас поза законом на сьогодні", – стверджує гендиректор.

Окрім того, він вважає за необхідне перевірити та посилити захищеність акцизної бази.

"Якщо ворог отримає доступ до неї, то там написано все. Де скільки палива лежить, причому з точними адресами. Тут треба уважно вивчити питання захищенності інформації", – написав Льоушкін.

Група компаній Prime (Prime Group) спеціалізується на логістиці, експедируванні та забезпеченні пальним.