Інтерфакс-Україна
Економіка
16:50 14.06.2026

Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні на 4,4%, але олійних засіяно менше на 7,6%

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Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні на 4,4%, але олійних засіяно менше на 7,6%

Аграрії України станом на 12 червня засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 5,88 млн га, що на 4,4% більше, ніж торік, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства на своєму сайті.

Згідно з його оперативними даними, такий результат забезпечили кукурудза та горох, посіви яких перевищили минулорічні відповідно на 8,4% та 22,1% та склали 4,37 млн га та 259,7 тис. га.

В той же час посіви інших ярих зернових та зернобобових скоротилися: ячменя – на 5,3%, до 713,6 тис. га, пшениці – на 15,6%, до 186,6 тис. га, вівса – на 13,5%, до 137,5 тис. га, гречки – на 30,8%, до 55,1 тис. га, проса – на 46,3%, до 38,5 тис. га.

Іншими ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 119,9 тис. га, що на 14,5% більше минулорічного показника.

Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Як зазначило міністерство, лідери мають такі результати: Полтавська область – 594,1 тис. га (пшениця – 4,9 тис. га, ячмінь – 65,1 тис. га, горох – 12,1 тис. га, овес – 1,9 тис. га, кукурудза – 502,5 тис. га); Чернігівська область – 572,9 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 15 тис. га, горох – 9,2 тис. га, овес – 16,8 тис. га, кукурудза – 512,3 тис. га), Вінницька область – 481,6 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 55 тис. га, горох – 8 тис. га, овес – 1 тис. га, кукурудза – 396,1 тис. га) та Київська – 424,3 тис. га (пшениця – 25,6 тис. га, ячмінь – 39 тис. га, горох – 5,5 тис. га, овес – 6 тис. га, кукурудза – 336 тис. га).

Паралельно завершується сівба технічних культур, якими засіяно 7,04 млн га. Тут зафіксовано відставання від минулорічної посівної, під час якої на 13 червня було засіяно 7,62 млн га.

Якщо посіви соняшнику цього року менші всього на 3,1% – 4,86 млн га, то сої – на 16,6%, 1,99 млн га, а цукрових буряків – на 12,5%, 190,0 тис. га.

"Попри аномально холодну весну, рекордні заморозки та постійні обстріли, українські аграрії практично завершили посівну кампанію. Засіяно понад 20 млн га озимих та ярих зернових та олійних культур під урожай 2026 року", – підсумував міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Як зазначило Мінекономіки, очікування на цей сезон – стримано оптимістичні: загальний урожай зернових та олійних очікується на рівні 81-83 млн тонн.

"Зокрема, виробництво зернових прогнозуються на рівні 60-61 млн тонн, що відповідає показникам минулого року. Урожай пшениці очікується меншим – 22-23 млн тонн через скорочення площ і стриманіші прогнози врожайності, натомість кукурудзи може бути понад 32 млн тонн, ячменю – близько 5 млн тонн", – прогнозує міністерство.

Воно додало, що врожай олійних очікується кращий: виробництво соняшнику може перевищити 12 млн тонн, що майже на 16% більше, ніж торік, ріпаку – 3,5 млн тонн, сої – близько 5 млн тонн.

За даними Держстату, минулого року виробництво зернових склало 61,04 млн тонн, у тому числі пшениці – 23,34 млн тонн, кукурудзи – 30,9 млн тонн, ячменю – 5,2 млн тонн.

Валовий збір олійних культур у 2025 році становив: соняшника –10,24 млн тонн, ріпаку – – 3,21 млн тонн, сої – 4,98 млн тонн.

Теги: #посівна #мінекономіки

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