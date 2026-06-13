Ринок приватних електромобілей в Україні зріс приблизно в 10 разів за 5 років – заступник глави Мінрозвитку

Фото: https://www.facebook.com/serhiy.derkach

Пріоритетом Міністерства розвитку громад та територій має пріоритетом розбудову електрозрядної інфраструктури, щоб підтримати високі темпи зростання числа приватних електроавтомобілей, зазначив заступник міністра Сергій Деркач за результатами своєї участі у форумі "Електроперспектива 2026", що пройшов в Києві цього тижня.

"Ринок приватного електроавтомобіля зріс у близько 10 разів за останні 5 років. Пропорційно розвивається система електрозарядних станцій: на кінець минулого року їх було вже 11 тис., хоча кілька років тому – лише 3 (тис.)", – написав він у Facebook у суботу.

"Саме розбудова електрозрядної інфраструктури додає мотивації покупцю подумати в бік електроавтомобіля. І це наш пріоритет", – наголосив Деркач.

Він нагадав, що Національна транспортна стратегія 2030 визначила розвиток електротранспорту одним із пріоритетів. За його словами, з точку зору держави це означає збільшення частки електромобілів за зменшення загальної кількості авто за рахунок заміщення громадським транспортом для перевезення людей у містах.

Заступник міністра зауважив, що ЄС не вимагатиме мати якийсь відсоток електромобілів, але зобов’язує побудувати паркомісця з електрозарядною інфраструктурою.

"Це тривалі і дороговартісні проекти, над якими ми починаємо працювати вже зараз. В Україні є власні виробники електрозарядних станцій. Але їх кількість не відповідає попиту. Наприклад, на майже 33 електроавтомобілі у нас одна електрозарядна станція. В країнах Європи – до 10 автомобілів на одну станцію", – описав ситуацію Деркач.

Він повідомив, що Мінрозвитку вже має напрацьований проєкт Концепції розвитку електротранспорту в Україні і найближчим часом вона буде подана на розгляд уряду.