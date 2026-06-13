Ринок приватних електромобілей в Україні зріс приблизно в 10 разів за 5 років – заступник глави Мінрозвитку
Пріоритетом Міністерства розвитку громад та територій має пріоритетом розбудову електрозрядної інфраструктури, щоб підтримати високі темпи зростання числа приватних електроавтомобілей, зазначив заступник міністра Сергій Деркач за результатами своєї участі у форумі "Електроперспектива 2026", що пройшов в Києві цього тижня.
"Ринок приватного електроавтомобіля зріс у близько 10 разів за останні 5 років. Пропорційно розвивається система електрозарядних станцій: на кінець минулого року їх було вже 11 тис., хоча кілька років тому – лише 3 (тис.)", – написав він у Facebook у суботу.
"Саме розбудова електрозрядної інфраструктури додає мотивації покупцю подумати в бік електроавтомобіля. І це наш пріоритет", – наголосив Деркач.
Він нагадав, що Національна транспортна стратегія 2030 визначила розвиток електротранспорту одним із пріоритетів. За його словами, з точку зору держави це означає збільшення частки електромобілів за зменшення загальної кількості авто за рахунок заміщення громадським транспортом для перевезення людей у містах.
Заступник міністра зауважив, що ЄС не вимагатиме мати якийсь відсоток електромобілів, але зобов’язує побудувати паркомісця з електрозарядною інфраструктурою.
"Це тривалі і дороговартісні проекти, над якими ми починаємо працювати вже зараз. В Україні є власні виробники електрозарядних станцій. Але їх кількість не відповідає попиту. Наприклад, на майже 33 електроавтомобілі у нас одна електрозарядна станція. В країнах Європи – до 10 автомобілів на одну станцію", – описав ситуацію Деркач.
Він повідомив, що Мінрозвитку вже має напрацьований проєкт Концепції розвитку електротранспорту в Україні і найближчим часом вона буде подана на розгляд уряду.