В Україні зростають площі під малиною, ожиною та смородиною, скорочуються – під суницею, полуницею

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Площі під малиною, ожиною та смородиною останні три роки в Україні зростають, тоді як насадження суниці, полуниці та волоського горіха скорочуються, йдеться у дослідженні сектору ягід та горіхів України, презентованому на форумі "Розвиток експорту ягідного і горіхового сектора України" в Києві.

"Певну стабільність мають площі фундука, лохини, чорниці", – зазначила радниця директора ДУ "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" Ольга Гвоздьова.

За її словами, найбільші площі серед досліджуваних ягідних і горіхових культур займають насадження волоського горіха – 13,3 тис. га у минулому році порівняно із 13,3 тис. га у 2024 році.

Згідно з даними дослідження, з 2023 по 2025 рік площі малини та ожини у плодоносному віці зросли з 4,5 тис. га до 4,9 тис. га, смородини – з 3,1 тис. га до 3,2 тис. га. Водночас площі під полуницею та суницею скоротилися з 6,9 тис. га до 6 тис. га.

Площі під фундуком у 2023-2025 роках коливалися в межах 1,5-1,6 тис. га: після зниження до 1,5 тис. га у 2024 році вони знову зросли до 1,6 тис. га у 2025 році. Площі лохини та чорниці за цей період скоротилися з 1,6 тис. га до 1,3 тис. га.

За врожайністю серед ягідних і горіхових культур у 2025 році лідирував аґрус із показником 85,3 ц/га, тоді як найнижчу врожайність мав фундук – 10,5 ц/га.

Загалом, згідно з дослідженням, валовий збір полуниці та суниці у 2023-2025 роках скоротився з 533,8 тис. ц до 440,9 тис. ц, малини та ожини – з 335,4 тис. ц до 305,5 тис. ц, смородини – з 230,8 тис. ц до 216,7 тис. ц. Валовий збір лохини та чорниці мав незначні коливання – з 41,1 тис. ц до 40,3 тис. ц.

Дослідження сектору ягід та горіхів України підготував Офіс з розвитку підприємництва та експорту на основі даних Державної служби статистики України, Державної митної служби України та FAOSTAT.