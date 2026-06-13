Україна за пів року відкрила 23 нові ринки для експорту агро- та харчової продукції – Держпродспоживслужба

Фото: Держпродспоживслужба

Україна у січні-червні 2026 року погодила 23 нові напрями та торговельні умови для експорту вітчизняної аграрної та харчової продукції, що вже перевищило показник за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

"Важливо, що все більше таких рішень стосуються саме готової продукції", – цитує пресслужба голову відомства Сергія Ткачука.

За інформацією Держпродспоживслужби, нові експортні можливості відкрито, зокрема, для постачання до Албанії перероблених кормів для домашніх тварин, до Алжиру – великої рогатої худоби, до В’єтнаму – яєчних продуктів, до Грузії – яловичини та субпродуктів.

Крім того, Україна отримала доступ на ринки Єгипту для експорту овець для негайного забою, яєчних продуктів, рибної продукції та кормів для домашніх тварин, Південної Кореї – кормів для домашніх тварин, Кот-д’Івуару – яловичини, баранини, м’яса птиці та продуктів з них, Кувейту – м’яса та м’ясних продуктів, Молдови – живих равликів, ікри равликів та м’ясних продуктів, Чилі – молока та молочних продуктів.

Також погоджено експорт до Європейського Союзу рослин для посадки вишні звичайної та вишні сизої, а також їх гібридів, а до Китаю – українського борошна.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що дедалі більше нових ринків відкривається саме для готової продукції та продукції з доданою вартістю, зокрема кормів для домашніх тварин, молочної продукції, яєчних продуктів та м’ясних виробів.

У відомстві додали, що воно спільно з Мінекономіки, МЗС та дипломатичними установами продовжує роботу з відкриття нових ринків, усунення технічних бар’єрів у торгівлі та забезпечення державних гарантій дотримання вимог країн-партнерів.