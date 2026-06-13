Інтерфакс-Україна
Економіка
14:32 13.06.2026

Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад – Свириденко

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Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад – Свириденко
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Кабінет міністрів України найближчим часом вирішить питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, що зазнали негативного впливу від збройної агресії, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Сьогодні у 216 громадах десяти прифронтових областей проживають понад 6 млн людей. Попри щоденні російські обстріли там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби. Наш пріоритет – забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

В ході наради за участі керівника Офісу президента Кирила Буданова, урядовців та народних депутатів, були обговорені ключові питання соціальної підтримки прифронтових регіонів та визначений перелік першочергових дій.

"Окрему увагу приділили підтримці дітей. Зокрема, розміщенню дітей із числа ВПО та підтримці дітей загиблих Захисників і Захисниць", – підкреслила прем’єр.

Вона наголосила, що уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій. Він охоплює безпечну освіту (підземні школи та садки, безоплатне гаряче харчування для понад 728 тис. учнів), медицину (доплати медикам, продовжене фінансування медзакладів і адресна допомога лікарям), підтримку ВПО та вразливих категорій, а також розширені можливості для українських виробників за програмами "Зроблено в Україні".

"Окремий напрям – підготовка до зими: у межах Планів стійкості громади забезпечуються резервним живленням, теплом і водопостачанням", – додала Свириденко.

Теги: #фіндопомога #прифронтові_території

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