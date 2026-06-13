Uklon та Bolt позитивно оцінюють перспективи просування реформи ринку таксі в Україні

Прийняття закону про оподаткування у цифрових платформах створюють гарні умови для подальшої реформи ринку таксі, бажано провести її вчасно та без запровадження надмірних норм, які б створили необгрунтовані бар’єри доступу до ринку, вважають провідні онлайн-сервіси таксі Uklon та Bolt, до яких агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося із проханням про коментарі.

"Ми сподіваємося на своєчасний розгляд законопроєкту (щодо реформи ринку таксі), щоб не виник розрив між набранням чинності законодавством щодо оподаткування доходів на цифрових платформах і впровадженням нової моделі регулювання ринку таксі", – зазначила керівниця публічної політики Bolt в Україні та країнах Західно-Центральної Азії Юлія Маліч.

На її думку, у нинішній редакції документу компанія не бачить вимог, які були б неможливими для виконання або створювали б суттєві виклики сервісу.

В той же час керівник напрямку GR Uklon в Україні Микола Сорока в коментарі агентству вважає, що окремі положення законопроєкту потребують доопрацювання, зокрема, мова йде про необхідність чіткого розмежування статусу цифрової платформи та безпосереднього надавача послуг.

"Адже відсутність такої норми створює ризики правової невизначеності для платформної моделі та може призвести до необґрунтованого покладення відповідальності на платформу за дії незалежних партнерів", – пояснив Сорока.

Серед іншого в Uklon звертають окрему увагу на підходи до сертифікації водіїв, зокрема, питання вартості та темпів запровадження нових вимог, щоб запобігти формуванню надмірних бар’єрів входу на ринок включно для малого бізнесу й самозайнятих осіб.

Також в компанії наголосили, що проєкт закону містить норми із розмитими формулюваннями та широкими дискреційними повноваженнями регулятора. "Що може призвести до неоднакового правозастосування, підвищення корупційних ризиків та зниження передбачуваності регуляторного середовища", – зауважив Сорока.

В Uklon зауважили, що наразі перебувають в робочому діалозі з профільним міністерством та залучені до обговорення законопроєкту. Крім того, компанія готує пропозиції та редакційні правки, що спрямовані на уточнення певних норм.

"Нашою метою є формування збалансованої та передбачуваної регуляторної моделі, яка сприятиме розвитку легального, безпечного й сучасного ринку послуг та сталому розвитку цифрових сервісів в Україні", – додали в компанії.

У Bolt також підтвердили, що брали участь в консультаціях під час підготовки відповідного законопроєкту.

"На нашу думку, запропонований підхід є збалансованим і враховує потреби учасників ринку", – наголосила Маліч.

За її словами, компанія сподівається на розгляд законопроєкту вже у першому читанні цього року.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач повідомляв, що ухвалення Верховною Радою 9 червня закону про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах дозволить надалі прийняти законопроєкт щодо реформування ринку таксі в Україні.

На початку березня віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомляв про розробку законопроєкту та концепції змін щодо реформи таксі з метою вивести ринок з тіні.

Основна ідея реформи передбачає запровадження нового статусу – автомобільний самозайнятий перевізник, що дозволить водіям працювати без складної звітності та бюрократії.

Законопроєкт також врегульовує роль цифрових платформ перевізників, які "виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв та нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників", повідомляв віцепрем’єр.

Тоді Кулеба зазначав, що законопроєкт проходив погодження з органами державної влади, а наступним кроком передбачається розгляд реформи урядом і подання до Верховної Ради на розгляд народним депутатам.