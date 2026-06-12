Інтерфакс-Україна
Економіка
22:00 12.06.2026

Норвегія з 1 липня підвищує митні збори на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі

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Норвегія з 1 липня підвищує митні збори на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі
Фото: https://mfa.gov.ua

Норвегія ухвалила рішення про підвищення митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі з 1 липня, повідомляє в п'ятницю МЗС королівства з посиланням на голову відомства Еспена Барта Ейде.

Згідно з новим регламентом, сільськогосподарська продукція з Росії та Білорусі обкладатиметься додатковим митом у розмірі 50%. Добрива з цих країн будуть обкладатися митом у розмірі 6,5% від митної вартості плюс 5 000 норвезьких крон ($526) за тонну. Товари, що підпадають під дію регламенту, не підлягатимуть зниженню митних зборів відповідно до закону про митні збори, зазначає МЗС.

Підвищення митних зборів, у першу чергу, торкнеться аквакультурної галузі Норвегії, оскільки імпорт з Росії та Білорусі зараз переважно складається з кормів для риби та інгредієнтів для кормів – рослинних олій.

За даними Статистичного управління Норвегії, імпорт з Росії та Білорусі склав відповідно 28 млрд норвезьких крон ($294,5) і 2,6 млрд норвезьких крон ($273,5) у 2025 році. Основним імпортним товаром з Росії у 2025 році стали риба (переважно тріска, 39%), корм для риби (35%), а також ріпак та олія для рибних кормів (19,5%), тоді як основний імпорт з Білорусі складали ріпак та олія для рибних кормів (88%) і лляна олія для кормів для риби (10,9%).

Теги: #білорусь #митні_збори #росія #норвегія

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